Invaze na Ukrajinu odkázala řadu lidí v Putinově zemi k uskromnění se. Mnoho luxusních značek Rusko opustilo a západní sankce doléhají na občany například i v oblasti cestování. Přímé spoje mezi Evropou a zemí, která vojensky napadla svého souseda nefungují, což sice ruskou kontroverzní manželku krasobruslaře Pljuščenka neodradilo, ale své cesty do Paříže nejspíš hořce litovala...

Za pár týdnů to bude rok od chvíle, kdy Rusové vtrhli na Ukrajinu a pod záminkou »denacifikace« svůj sousední stát začali pustošit. Neoprávněná agrese, vraždění civilistů, znásilňování dětí a další bestiální činy vedly k tomu, že západní země uvalily na Rusko sankce, které jeho obyvatelům ztížily řadu věcí, například cestování.

Jevgenij Pljuščenko se svou ženou sice zarputile Putinovu »mírovou misi« na Ukrajině podporují, ale omezení vlastního luxusu jim příliš nevoní. Jana Rudkovská se navzdory sankcím rozhodla vypravit na pompézní přehlídku Dioru do Paříže, a cesty nakonec možná litovala. Zatímco ve francouzské metropoli si užívala honosné snídaně a bydlela v jednom z nejlepších hotelů, zpáteční cesta ji zážitek pěkně znechutila.

Rusové se momentálně do Evropy nedostanou přímým leteckým spojením. Obvykle proto cestují přes Istanbul nebo Tel Aviv. Přestup v Turecku zvolila při cestě z Francie zpátky do Ruska právě i Rudkovská, která vzápětí zuřila nad kvalitou služeb.

„Naprosto monstrózní business třída společnosti Turkish Airlines. Moje nespokojenost, abyste mě pochopili, není ani tak dána tím, že jsem Jana Rudkovská, že jsem divoká a tvrdohlavá workoholička, která 100 dní pracuje a 101 dní si dopřává odpočinek, když utratila všechny své poctivě vydělané peníze,“ upozornila hned ze startu Pljuščenkova žena.

„Letenka stála přes 500 000 rublů (přes 156 tisíc korun). Vypadá tohle to jako business třída, která stojí více než 500 000 rublů? Mám pocit, že ne,“ brblala ruská producentka na telegramu.

„Není to tak, že jsme do Paříže létali přímo a teď musíme přestupovat. Jde o leteckou společnost. Na prvním videu letíme z Paříže do Istanbulu, na druhém z Istanbulu do Moskvy! Mimochodem, samotné letušky byly šokovány!“ čertila se manželka olympijského šampiona z Turína.

„Cestující je požádali o sepsání stížnosti! Letadlo bylo plné! Ani jedno volné místo! Co je třeba dodat? Je to krajně neuctivé, soudruzi! Mám problémy se zády! To je hlavní důvod, proč létám byznys třídou! Není to o předvádění se!“ vysvětlovala Putinova podporovatelka, která možná bude brzy řešit podobnou šlamastyku.

No, co by Ukrajinci dali za to, kdyby jejich největším problémem byla bolest zad, která jim komplikuje cestování...