Slavia o 25 gólů před Spartou? Styl Van Burenovi sedí, Kuchta za to nemůže

Slávistická palba pokračuje i na jaře, sparťanské klopýtání také. Pět gólů do jablonecké brány navýšilo rozdíl mezi vstřelenými góly červenobílých v tomto ligovém ročníku a těmi sparťanskými na 25. Dvěma trefami to pečetil ihned po návratu do Edenu Mick Van Buren, zatímco exslávista Jan Kuchta v rudém dresu nezáří ani po zimní pauze. Čím to? Stručná odpověď: Trpišovského fotbal je rychlý a založený na naučené týmové spolupráci, kdežto ten Briana Priskeho moc rychlosti a vědomé souhry zatím nepobral.