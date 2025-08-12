Předplatné

Spor o kužely: Trpišovský i Hyský chtějí změnu. V lize se hraje méně, mohou za to auty?

Rekordní návštěvnost, trápení Baníku a válka na Letné. Kolik nabízí za Zafeirise?
Bartoloměj Černík
ANALÝZA SPORTU | Před startem sezony udělala LFA dva kroky s jasnými cíly – zrychlit hru, zmenšit prodlevy. Šlo o osmisekundový limit rozehrávky pro gólmany a kužely s balony kolem hřiště namísto podavačů. Trend plynulejší hry se bohužel nechytl, proti čemuž se ostře ozval trenér Slavie Jindřich Trpišovský. A jak potvrzují data společnosti Opta, oproti minulé sezoně je opravdu k vidění úpadek čistého času zhruba o tři minuty. Jak velkou roli na tom mají právě zmíněné auty a co na to LFA?

Debatu kolem podavačů rozdmýchala situace z jarního derby. Lukáš Sadílek chtěl v Edenu rychle rozehrát vhozením, ale podavač míčů mu odmítal předat balon. Na dotaz novinářů tehdy Jindřich Trpišovský zopakoval svůj dlouhodobý názor: „Chci spoustu míčů okolo hrací plochy na kuželech, ať si to hráči berou sami, a vyhneme se tomu.“

Ne že by se z kouzelného sluchátka LFA na ten popud ozvalo „Ale jistě, beze všeho.“ letní změna už v té chvíli byla chystaná. Za cílem omezit zdržování byl zrušen status podavače míče a dodány zmíněné kužely. Podávat balony hráčům už nesmí ani trenéři. „Věříme, že tato novinka přispěje k dynamice hry,“ sdělil tehdy výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Čtyři kola nového ročníku za námi, 30 celých zápasů odehráno, a efekt se zatím nedostavil. Naopak, situace je horší. Je ale zajímavé, že na situaci opět upozornil sám Trpišovský, který před pár měsíci po kuželech volal. Střet s realitou a praxí ho zřejmě nepotěšil.

„V dobrém slova smyslu bych vyřešil ty podavače míčů. Byl jsem zastáncem současné metody, ale je to spíš zbraň pro zdržování. Chtěl bych kombinaci obojího, pokud to jde. Největší číslo, kterým jsme ztráceli čas, jsou prodlevy při autech. Je velký hlad na všech stadionech po fotbalech a byla by škoda se vracet pět let zpátky s čistým časem. Hodně nám spadl,“ apeloval slávistický kouč.

Liga je pomalejší

Korespondují jeho slova s realitou? Zkráceně – ano. Ale nejde jen o auty. Plynulost ligy zpomalila ve

