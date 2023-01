Juventus „loupil“ ve Slavii. Získal šestnáctiletého talentovaného hráče

Sosna začínal s fotbalem na jihu Čech, ve svých dvanácti letech odešel z SKP České Budějovice do Slavie. Prošel od žákovských kategorií až do dorostu, je členem mládežnické reprezentace do šestnácti let.

Ve své kategorii je považován za jednu z největších slávistických nadějí, ta ho ale neměla pod smlouvou. Této situace využil Juventus, který hráče podepsal a jeho kontrakt během pondělí už stihl zaregistrovat na italském fotbalovém svazu.