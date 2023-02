Hradec bude dobrej. Porazil Slavii, Plzeň, Spartě podlehl jen díky podvodu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Otevírací jarní kolo máme za sebou. Dnes nebudu mluvit o Slavii, ani o váhající Spartě. Na ně jistě brzo dojde. Zaskočil mě klub z města, kde vařej výtečný pivo a kde znám plno skvělých lidí. Jasný, je to Plzeň. Historicky mě fotbal Viktorky baví. Určitě nejsem sám. V poslední době navíc dělají velmi rozumné přestupy, neženou se do stomilionových dostihů s konkurencí. Vím, je to logický. Adolf Šádek nemá na rozhazování, klub chce navíc bouchnout solventnímu majiteli. O to víc je pozoruhodnější, jaké kusy dovede do Plzně nalákat. Vlkanovu, Vydru, Durosinmiho, Klimenta, Sýkoru… A pak se stane, že v prvním kole rupnou doma s Hradcem 1:2.