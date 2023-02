V NHL vzpomínají na podivína Jágra po pěti letech: Šílené rituály!

Už je to nějaký ten pátek, co Jaromír Jágr (51) v roli nejproduktivnějšího hokejisty z Evropy opustil kanadsko-americkou soutěž. Jeho aura však v NHL působí dál...

Že »Džegr« využívá v (nad) pozemské kariéře boží pomoc, je nad slunce jasné. Ale při příležitosti 5. výročí posledního zápasu božského Jardy v zámořské lize klub Calgary Flames porušil zpovědní tajemství a na světlo vytáhl pár detailů Jágrova angažmá. Tady jsou!

V hale Scotiabank Saddledome pořád zůstává plastová láhev s přelepkou: „Nevyhazovat!“ Týmový kustod Mark DePasquale prozradil: „Je to svěcená voda, kterou si přinesl a lil na klacek.“ Legendární útočník s číslem 68 proměnil svou skříňku ve svatyni a duchovní klid hledal i mezi hokejovou výstrojí v malém nehostinném kumbálu.

„Přiváděl mě k šílenství,“ usměje se Američan při vzpomínce na Jágrovy speciální požadavky při broušení bruslí či talisman v rukavicích. „Měl kříž, který požehnal papež, musel jsem ho vždycky vystřihnout a všít do nového páru,“ popsal DePasquale. Co čert nechtěl, kladenský majitel je teď v situaci, že extraligovým Rytířům by ani svěcená voda ze dna tabulky nepomohla. Nebo ano?