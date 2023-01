Honit a předhonit Gretzkyho? Milá hra. Jen Jágr má jiné starosti, vážnější

Jágrmánie pořád existuje. I když je legendárnímu útočníkovi už 50 let, tak na něj extraliga ve velkém chodí. Kladno je nejnavštěvovanějším týmem na cizích hřištích. Důvod? Jistě, číslo 68. V Pardubicích jeho Kladno padlo 2:4, veterán se několikrát nahrnul do střelecké pozice, ale svůj střelecký účet 1 098 gólů neposunul. Jen Rytíři mají jiné starosti, než jestli jejich ikona odsune v žebříčku Waynea Gretzkyho. Trůní u dna, což je kardinální malér.

V pátek Jaromír Jágr dorovnal v gólových počtech Waynea Gretzkyho. Jenže místo, aby Kladno oslavovalo jeho nadpozemské střelecké číslo 1 098, není moc nálada na odlehčení kolem. Nejlepší hokejista české historie posouvá historické limity, ale o nich sezona není. Rytíři znovu vyzývají heslo, které září na autobusu: věříme. Ano, věříme, že se zachráníme, chce se dodat.

Občas se chytnou, vystřelí. Třeba pátek 13. (ledna) jim vyšel skvěle, vyhráli ve Vítkovicích. Jenže to je taky jediná jejich výhra v kalendářním roce. Jinak počítají nezdary a zůstávají přikovaní na posledním místě, které znamená baráž. Proto není moc atmosféra si užívat, kam se Jaromír Jágr sune v historických počtech. Ani se nedivíte.

V Pardubicích mělo Kladno před půlkou zápasu teprve dvě střely. Pak se rozdýchalo, stáhlo na 2:3. Jen z pohledu tabulky nic, zase nula. „Mají kvalitní tým i skvělé fanoušky, které je ženou. Vletěly na nás, my se všechno snažili ustát, ale moc to nevyšlo. Škoda, že když jsme se dotáhli, daly brzy čtvrtý gól, “ mrzelo jednoho z kladenských střelců Adama Kubíka.

Pozitivní řeči, že Rytíři ale vlastně jednu chvíli byli blízko, aby extraligového vládce prohnali? K ničemu, když jste poslední a závěr sezony se blíží. „Právě, každý zápas se můžeme tak nějak klepat po ramenou, že hrajeme dobře. Ale je to k ničemu, jak nemáme body. Vyhráli jsme ve Vítkovicích, hráli dobře jak v Pardubicích, jen se podařilo držet 0:0 a utrhnout se. Ale pak? Jak kdybychom si mysleli, že to půjde samo,“ kroutil hlavou Kubík.

Nicméně tématu, že Jágr táhne, se nevyhnete. Narazíte na něj všude, na každém zimáku. Když si šel nejslanější útočník soutěže v Pardubicích dřepnout na trestnou, hned se vedle ní seběhly děti, aby si ho prohlédly zblízka. Dav na něj čekal i po zápase. Fanoušci toužili po fotce, po podpisu. U kabin hostí jinak takový špalír nebývá.

Navíc Kladno je tým, na který se na cizích hřištích chodí nejvíc. Na poslední soubor ligy se opravdu nekupují lístky, abyste omrkli jeho dresy. Jágr dělá lize reklamu, pro každého soupeře znamená peníze navíc. „Určitě to bylo kvůli panu Jágrovi,“ komentoval v pátek návštěvu přes pět tisíc karlovarský Jiří Černoch.

Nejvyšší průměrná návštěvnost

na cizích hřištích Kladno - 6 343

Kometa - 6 001

Plzeň - 5 442

Sparta - 5 411

Pardubice - 5 406

Je unikátní, že v padesáti někdo hraje pravidelně extraligu. Navíc stále dovede být reálnou hrozbou. „Je strašně těžký číst, kam vystřelí. Umí vypálit nečekaně, snažil jsem se být hodně v pozoru, když se dostal na puk,“ líčil pardubický brankář Milan Klouček.

A blíží se ještě jeden jeho milník. Když budete pokračovat ve hře s čísly a sčítání všeho možného, tak mu podle eliteprospects chybí čtyři utkání, aby odehrál 2 500 zápasů v dospělých soutěžích, kdy jde o body. Ano, je sem započítáno i pět zápasů za italské Bolzano, nebo jeden zápas ve třetí nejvyšší německé soutěži za Schalke.

Z dnešního pohledu jsou obě angažmá z roku 1994 bizarní. V Itálii Jágr vyhrál při výluce v NHL Ligu šesti národů. Z Německa mu pak zavolal trenér Petr Fiala, jestli by nepřijel pomoci. Co by ne! Klub na dvaadvacetiletou hvězdu neměl peníze, Jágr v klidu spal u Fialy na gauči a řekl, že místo peněz mu stačí řízek, hranolky a majonéza. Nastoupil do jednoho zápasu, posbíral 11 bodů (1+10) a jeho tým vyhrál 20:2.

V Pardubicích žádný bod nezapsal. „Myslím, že i sám by asi ocenil, abychom byli výš v tabulce,“ přikývl Adam Kubík, když přišla řeč znovu na 1 098 gólů, tedy stejné číslo, které za celou kariéru nashromáždil Gretzky. „Naše situace není dobrá, koukal jsem, že nám ostatní zase odskočili. Nezbývá, než bojovat,“ stačil Kubík zkontrolovat tabulku.

Ano, tady je ústřední kladenské téma.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:42. Paulovič, 26:21. L. Sedlák, 33:05. L. Sedlák, 51:17. Paulovič Hosté: 41:03. Beran, 46:02. Kubík Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Mandát, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rohlík, A. Musil, Vondráček. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – O. Bláha II, Pytlík, Beran – M. Procházka, Zikmund, Melka. Rozhodčí Stano, Vrba – Kis, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10008 diváků

