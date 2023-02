Trenér Mirek měl po nehodě mizivou šanci na přežití: Kamarádi pro něj organizují pomoc

Loni v červnu se oblíbenému trenérovi Bohumíru Herdovi změnil život. Byl účastníkem vážné dopravní nehody, po které lékaři předpokládali, že šance na přežití se rovná pouhým 2 procentům. Jako správný sportovec ale svůj boj nevzdal a dokázal se dostat zpátky do života. V tom ho ale stále brzdí vážné následky a tak kamarádi vymysleli způsob, jak mu pomoci…

Vážná nehoda, která se Bohumírovi přihodila, se odehrála koncem června u Jablůnky na Vsetínsku. Původní záměr vyrazit na zahrádku zalít rostliny se v minutě na minutu změnil v boj o život. Do karambolu byla kromě jeho skútru zapojena také další tři auta.

Bezprostředně po havárii ale byly kouskovité informace a tak se mezi lidmi začaly šířit řeči o tom, že právě Bohumír, kterému lidé často neřeknou jinak, než Mirek, byl viníkem nehody. „Je ale důležité říct, že takhle to nebylo,“ vrtí s odstupem času Zdeněk Čablík, který zastupuje spolek Stoupa Cup a zároveň patří mezi Herdovy kamarády.

Oblíbený trenér hokeje a gymnastiky byl transportován do nemocnice, kde mu lékaři dávali 2 procentní šanci na přežití. Miroslav svůj boj ale nevzdal a dokázal se dostat z toho nejhoršího. Po třech měsících se probral z kómatu a postupně se učil znova mluvit i chodit. Z nehody si nicméně odnesl trvalé následky, které se týkají především chybějící končetiny, konkrétně spodní části nohy. Herdovo okolí ale mělo jasno. I tenhle problém se dá vyřešit!

„Dnešním dnem startujeme projekt LEVÁ : NOHA na získání prostředků na »novou nohu« pro Mirka Herdu. Až sem to tenhle frajer zvládl sám, teď mu můžeme pomoct společně k návratu do běžného života, co říkáte?“ hecují organizátoři Stoupa Cupu, kteří prostřednictvím této hokejbalové akce v minulosti dokázali podat pomocnou ruku mnoha lidem, které osud tvrdě zkoušel. A přesto, že si momentálně chtěli dopřát trochu oddechu, situace jejich kamaráda je přiměla se k benefičním akcím vrátit.

„Primárním cílem benefice je získat prostředky pro pořízení na míru vyrobené protézy, která by Mirkovi umožnila bezbolestnou chůzi a co možná nejpohodlnější užívání,“ vysvětlují kamarádi trenéra. Cena pomůcky, která by Herdovi pomohla vést znova takový život, na jaký byl zvyklý před osudnou nehodou, se pohybuje okolo 90 tisíc korun. Jde o poměrně složitý proces vzhledem k tomu, že »díly« na tuto protézu se objednávají z různých koutů světa.

„Stávající protéza, kterou Mira nyní využívá, nesplňuje požadavky na její funkčnost, způsobuje mu bolestivé odřeniny a neumožňuje mu posun, jaký by si tento bojovník a sportovec zasloužil.“ uvedl Čablík.

„Pokud by se nám společně podařilo shromáždit víc, samozřejmě budou peníze využity, jelikož budeme díky Vám schopní Mirkovi pomoct s důležitou rehabilitací a v další léčbě,“ dodávají členové spolku.

Chcete i Vy Mirkovi pomoci s jeho návratem do běžného života?