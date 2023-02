Jalonen vzal na milost Lakatoše: Až teď najdeme místo na přesilovce

Mezi šestadvaceti hráči jezdil po ledě taky vítkovický Dominik Lakatoš. V nominaci na předchozí dva turnaje Euro Hockey Tour chyběl. „Jsem rád, že jsem od trenérů dostal šanci, že mě sem vzali a dali mi prostor. Teď už záleží na mně, abych ukázal, že na to mám. Přijel jsem s tím, že tady nechám všechno, ale zároveň se nechci zbytečně zamýšlet, co bude potom. Jsem rád, že tu můžu být se skvělými spoluhráči a že v týmu dostanu dobrou roli,“ liboval si.

Během tréninku byl samý úsměv. Neztuhl, ani když se v kabině potkal s Michalem Kempným, s nímž se poštěkal po bitce během pátečního extraligového mače proti Spartě. Za rvačku později vyfasoval trest na jedno utkání, incident s bekem pražského celku nechal za sebou. „Nemyslím, že to bylo něco vážného. Jsme chlapi, jsme profíci. Co se stalo, stalo se. Aspoň sám za sebe řeknu, že jdu dál a neřeším to,“ zmínil se Lakatoš.

Celou sezonu patří k tahounům Vítkovic a taky nejproduktivnějším hráčům extraligy. Pozvánky do reprezentace však 25letého svéráze obcházely. Chyběl v nominaci na listopadový Turnaj Karjala, nepozvali ho ani v prosinci na Švýcarské hokejové hry. Jalonen ho opomíjel. Když chtěl Lakatoše do kempu před loňským mistrovstvím světa, omluvil se kvůli zdraví, jenže místo léčby vyrazil na dovolenou do Dubaje. Tehdy to Jalonena namíchlo.

„K tomuhle tématu jsme se nevraceli. O důvodech jsme se nebavili a myslím, že ani nebudeme. Prostě jsem tady, co bylo, už se nevrátí a nedá se změnit. Teď hlavně musím dělat svou práci,“ pokračoval Lakatoš. Za národní mužstvo si zahraje přesně po roce. Až nyní ho vzal Jalonen na milost. Ani on se nevyjádřil k jeho starým hříchům.

„Víme, že hrál velmi dobře, ale abych byl upřímný, až teď pro něj najdeme místo na přesilovce. Předtím jsme pro něj tuhle roli neměli. Potřebujeme ho tam, v extralize patří na své pozici k nejlepším. Teď pro něj máme dobrou roli, dobrou lajnu. Těším se, jak si povede na mezinárodní úrovni. Celou dobu byl moc dobrý, zaslouží si tuhle příležitost. Zvlášť hráč jako on potřebuje prostor na pozici, která je mu vlastní. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme ho vzali,“ vysvětloval finský kouč.

„Jsem rád, že pro mě našli prostor a můžu předvést, že to můžu hrát. Beru to jako závazek, velkou výzvu a jsem jedině rád, že jsem tu a roli, kterou mám ve Vítkovicích, dostanu i tady. A je nepodstatné, jestli mě mrzelo, že jsem nejel dřív. Důležité je, co je teď. Každý chce reprezentovat, hrát mistrovství světa a já nejsem výjimka. Ale musíme si o to říct výkony. Nejde o to, že zahrajete pár zápasů v extralize, musíte se prezentovat výsledky a herní pohodou na obou frontách,“ uvedl Lakatoš.

Česko je druhé v průběžném pořadí v Euro Hockey. Jaký je hlavní cíl pro třetí turnaj? „Mít zase dobrý pocit z týmu, jeho přístupu, z toho, jak se budou doplňovat mladí hráči s těmi staršími. Myslím, že je důležité, aby se takhle potkali v jedné kabině. Moc rád tady vidím takové hráče, jako jsou Sobotka nebo Kovář, kteří za národní tým dlouho nehráli, vlastně rok, od poslední olympiády. Později se třeba zranili, jako naposledy Sobotka. Je dobře, že jsou s námi,“ pravil Jalonen.

Zároveň touží vyhrávat s týmem zápasy i v tomto období, kdy ještě o tolik nejde. „Nesešli jsme se, abychom prohrávali. Hráči chtějí vítězství, my taky. Uvidíme. Zároveň jich chceme vidět co nejvíc. Už na tiskovce po nominaci jsem řekl, že i s tímhle turnajem projde mužstvem přes šedesát hráčů. Pro mě bude velmi důležité vidět, jak si v národním týmu povedou. Všechno si rozebereme, každého z nich a podle toho budeme postupovat a sledovat je dál,“ prohlásil kouč národního celku.

Český výběr zahájí Švédské hry ve čtvrtek od 19:00 zápasem proti domácím Tre kronor, v sobotu v poledne je čeká duel s Finskem a v neděli ve stejný čas zápas se Švýcarskem.