Drama po vítězném zápase: Mladí hokejbalisté měli při návratu těžkou autonehodu!

Euforie po vítězném zápase moc dlouho nevydržela, místo toho se nyní všichni strachují o dva kamarády, kteří utrpěli těžká zranění během autonehody. Hráči hokejbalového týmu do dvaceti let ze Spišské Belé Jozef P. a Sebastián K. by podle prvních vyjádření lékařů měli být mimo ohrožení života.

Tým MŠK Spišské Belé do dvaceti let byl na výjezdě v Košicích, kde se v rámci jedenáctého kola Extraligy utkali s místním týmem. Mladí hráči z města v severní části Popradské kotliny dokázali otočit nepříznivý stav 0:2 a na konci utkání se radovali z vydřeného vítězství 4:2. Radost ze zisku bodů a dosažené výhry však byla už za pár hodin pryč.

Někteří hráči se totiž z utkání vraceli po vlastní ose a domů nedojeli. „Bohužel, pozápasovou euforii vystřídal strach a smutek. To, co následovalo po zápase, nikdo nepředpokládal. Někteří naši kluci se rozhodli cestovat domů ze zápasu vlastním autem. V Košicích však měli těžkou autonehodu, při které se vážně zranili dva z nich (Jozef P. a Sebastián K.). Oba byli okamžitě převezeni do nemocnice a podle prvních vyjádření lékařů už jsou mimo ohrožení života. Ze zranění se ale budou léčit několik týdnů.

Kluci, jsme s vámi! Kamarádi z týmu, váš trenér, ale i ostatní hráči a členové klubu. Držíme vám palce, abyste zůstali na vítězné vlně a zvítězili i nad zraněními, které po nehodě máte. Těšíme se, až budete zase doma a zejména v naší hokejbalové hale! Držte se!“ Popsal klub celou událost na své facebookové stránce a vyjádřil velkou podporu oběma mládežníkům.

Spišská Belá se tak dostala do popředí zájmu sportovních fanoušků podruhé za krátkou dobu. Poprvé to však bylo o mnoho pozitivnější. A to během letošního draftu NHL, protože právě z tohoto městečka pochází Filip Mešár (18). Velký kamarád jedničky celého draftu Juraje Slafkovského (18) byl draftován také Montrealem a to jako šestadvacátý v pořadí. Na hokejbalové aréně proto od září visí jeho plakát jakožto zřejmě nejslavnějšího a nejúspěšnějšího místního sportovce.