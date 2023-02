Sportovec, kterému dluží Sýkora: Nevěřím, že je Michal podvodník, ale...

Nemyslí si, že by Sýkora byl lump a od počátku měl v úmyslu své známé a kamarády oškubat. „Nevěřím, že by od první chvíle plánoval, že nás obere a udělá z nás blbce,“ tvrdí věřitel. „Jen si řekl, že něco mu funguje, tak zkusí další velkou věc. Jen tedy k tomu nepoužil svoje peníze, ale naše. Aspoň takový je můj dojem,“ nastínil.

V investičním světě je složité se orientovat, vedle prověřených firem za rohem číhají i různí hochštapleři a šmejdi. Ovšem Sýkorův plán prý vyhlížel na úrovni od první chvíle. Proto zlanařil tolik známých jmen.

„Proč jsme mu věřili? To je jednoduché. Viděli jste, jak se o něm píše ve Forbesu, podnikání mu fungovalo. Je to bývalý hokejista, znáte ho, chytrý chlap. Nevěřím, že by to byl primárně podvodník, ale bohužel všechno muselo dojít až sem,“ štve jednoho ze sportovců.

Sýkorův projekt popsal následovně: „Fungovalo to tak, že jste vložili peníze, každý měsíc vám chodily dividendy. A po pěti letech fixace se vám mělo vyplatit XY peněz zpátky. Nebyl tam žádný bláznivý úrok, kdy vám někdo slibuje, jak dostanete zpátky padesát procent. Spíš bych řekl, že se jednalo o reálně slušný úrok.“

Řadu let šlo vše jako po másle. Ale tři roky zpátky se vše začalo bortit. „Koncept fungoval dobře až do roku 2019. Můj pocit je, že Michal měl moc velké oči a zkusil zabrousit i do něčeho jiného. Tam vydal peníze, což mu krachlo, a najednou se všechno rozpadlo,“ tuší věřitel.

Řeč není o rozkutálených drobných, nýbrž o statisících a milionech. „Samozřejmě že mi to vadí, musel jsem peníze vydělat,“ netají jeden z těch, kteří své investované peníze těžko někdy uvidí zpět. „Na druhou stranu při investování jdete do rizika. Vždycky vám hrozí, že o peníze přijdete z různých důvodů,“ ví, že šel do risku.

Ten se nevyplatil. Mnoha lidem.