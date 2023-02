Vaidišová se Štěpánkem na výletě v Miami: Tenisový pár si užívá luxus!

Svého času patřili oba k naprosté tenisové špičce, ale ty doby jsou již nenávratně pryč. Nyní si užívají života a vydělaných peněz. Radek Štěpánek (44) a Nicole Vaidišová (33) vychovávají hned dvě dcery a tak je nutno vyšetřit si občas čas jen pro sebe. Právě takový byl výlet do amerického Miami.

Na chvíli si orazit a věnovat se jeden druhému, přesně to je alespoň jednou za čas nedílnou součástí rodičovství. Dcerky Stella (4) a Meda (1) rozhodně nestrádají nedostatkem lásky a jistě by rodičům »rande« posvětily. „Máma s tátou jeli do Miami,“ okomentovala Nicole sérii fotografií.

Došlo na všemožné aktivity. Chvíle v bazénu střídaly ty s drinky a nádherně vypadajícím jídlem při romantickém posezení. A zřejmě proběhly i nákupy, vždyť jedna z fotek ukazuje obchod luxusní značky Louis Vuitton. Zda si tam Nicole vybrala nějaký módní kousek, to už ale zůstalo obestřeno tajemstvím.