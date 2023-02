Aura Nagana: Jágr je místo pískotu Bohem. Hlinka by hokej srovnal

BLOG ZDEŇKA JANDY | Stačí vidět legendy na ledě. I po pětadvaceti to mají v ruce. Ani nemusíte vidět jméno na dresu, ale podle pohybů i grimas poznáte, kdo to byl. Zlatá hokejová generace, nejenom ta naganská, vyzařuje zvláštní kouzlo. Hráči mají kolem sebe auru, která fanoušky fascinuje. Proč? A v čem nejvíc chybí Ivan Hlinka?

Už jenom tím, že lidé vyprodali O2 arénu a nachystali slavným hokejistům báječnou atmosféru, je jasné, jaký respekt hokejový národ vyjadřuje těm, kteří ho tolikrát přivedli na Staroměstské náměstí.

Šampaňské se v lednicích ani pořádně neochladilo, a už ho lidé znovu vytahovali... Mezi hráči a příznivci funguje magická symbióza. Když jim Jaromír Jágr po zápase děkoval, odměnili ho obřím potleskem. Dlouho vestoje aplaudovali i Ivanovi Hlinkovi. Úspěchy zlaté generace, která vedle olympiády v Naganu vyhrávala i tituly mistrů světa, zanechaly v srdcích pevné místo.

Díky, legendy!

I když třeba na číslo 68, které neustále válí v extralize, občas na jiných stadionech zní pískot, v reprezentačním dresu je pořád za Boha. Lidé zapomenou, jak je dráždí tím, že na ledě dýchá pro svoje Rytíře, což fanoušky ostatních týmů, logicky, štve. Někdy upoutá i svými názory, kdy se nesnaží jít jenom s proudem.

SESTŘIH: Legendy to mají pořád v ruce. Rány mezi betony, Jágrův gól i Výborného paráda Video se připravuje ...

Ale když nejslavnějšího českého sportovce vidí zpátky v reprezentačním dresu, úcta převládá. Jágr si fanoušky dokáže získat svou bezprostředností. I tím, že vycítí, co v takovou chvíli říct. Takže když jim po utkání do mikrofonu děkoval, někteří z toho měli husí kůži...

Lidem se vybavil nejenom slavný gól ve čtvrtfinále proti Američanům v Naganu. Ale i ten úplně poslední, kdy ve stejné hale, v roce 2015, rozhodl další čtvrtfinále mistrovství světa. Tentokrát proti Finům. V návalu radosti zvednul ruce k nebi.

Teď mu stejně zaplněná hala tleskala. To jsou chvíle, kdy člověku dojde, co všechno dokázal. To, že pořád hraje, se bere stejně automaticky, jako že zítra je nový den. Ale je to unikát. I proto slavné číslo 68 slyšelo to, co si nejvíc zaslouží. Potlesk.

Ten v nebi slyšel i Ivan Hlinka. Boss, jenž v dnešní době chybí. Někdo, kdo by celý hokej umravnil a nakopnul ho. Věřím, že právě jeho charisma by zlákalo do služeb českého hokeje víc naganských osobností.

Ty jsou teď spíš otrávené, hlavně ze spletence intrik a pošramocených vztahů, které svaz zaplavují v posledních letech. Řeší se ega. Pomsta za údajné dávné křivdy. Hokej jde stranou. V poslední době sice přichází závan naděje, ale je to běh na dlouho trať.

Zapojení více osobností by stoprocentně pomohlo. Schopnost všechny strhnout správným směrem by mohl mít i Jágr, ale ten pořád hraje... Dominikovi Haškovi nechybí zarputilost, bez níž by naganské zlato neklaplo. Ale není silný v zákulisí, takže ani on není tou stmelující osobností a nestal se prezidentem svazu.

Až teď, s odstupem, člověku ještě víc dochází, jak unikátní generace kolem Hlinky se dala dohromady. I kvůli tomu je cítit, že Nagano je neopakovatelné.

Každý z hráčů má svůj osud. Někdo se na vrcholu popularity veze dál, někdo si pověst pošramotil vstupem do politiky nebo nevydařeným podnikáním, kdy vykukové zneužili jeho dobré povahy. Životy tropí hlouposti, osud si pohrál i s některým ze zlatých hrdinů.

Ale když se spolu setkají, zlatá aura z nich sálá. I z výkonů. Roman Čechmánek sebou při exhibici mrskal jako za starých časů. Robert Reichel s Davidem Výborným by směle zvládli stále extraligu... Když vypálil Milan Hejduk, byla to pumelice jako dřív.

Nejde jenom o Nagano. Ale o celou zlatou partu. Její karma hned tak nevyprchá. Teď jde jenom o to, aby hokejový národ nežil jenom ze vzpomínek.

Nagano je jenom jedno. Neopakovatelné. Ale nějaké další zlato by se hodilo.