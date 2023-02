Zkrachovalý hokejový šampion Sýkora u soudu slyšel: Kde je zlato, Michale?

Když čelil soupeřům na ledě, vždy se jim postavil čelem. Tentokrát měl ale hokejový šampion Michal Sýkora (49) oči sklopené k zemi. Na chodbě Městského soudu v Praze se totiž setkal s věřiteli, kterým dluží přes 200 milionů korun.

Dvojnásobný mistr světa a olympionik Sýkora (starší bratr pardubické ikony Petra) tvrdě zahučel v byznysu se zlatem. Mezi jeho klienty patřila známá jména ze sportovního prostředí, jako jednička fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík či hokejový kapitán Roman Červenka, ale také úplně běžní lidé, kteří vložili své životní úspory do Sýkorových rukou. Nakonec však neviděli ani peníze, ani slíbené zlaté slitky.

Ztracené cihličky

U insolvenčního soudu včera proběhlo další jednání, kterého se konečně účastnil i sám Sýkora. Na lavici čelil otázkám právníků na nesrovnalosti ohledně svého majetku, který během řízení přiznal (či spíše nepřiznal), a také na zlato. Cihličky v hodnotě desítek milionů korun má mít totiž exhokejista stále v úschově, jenže to vypadá, že se po nich slehla zem...

Odpovědí se věřitelé opět nedočkali, soudce Zdeněk Douděra navíc další výslech zatrhl. Ten opravdový bude Sýkoru čekat až příště a mělo by se jít skutečně do hloubky.

Postaví se čelem?

„Nejsem spokojený s tím, že jsme se nedozvěděli žádné informace o majetkové situaci dlužníka. Seznam jeho majetku, který měl být součástí zprávy o hospodářské situaci, nám předložený nebyl. Dlužník navíc odmítl odpovědět na přímo položené otázky,“ shrnul frustraci věřitelů jeden z jejich zástupců, advokát Petr Veselý.

Všichni se tak upínají na příští jednání, kde by už Sýkora pod hrozbou sankcí mluvit měl. „Stále má možnost se k tomu postavit čelem a sdělit, kde se majetek nachází, a poskytnout insolvenčnímu správci maximální součinnost k tomu, aby ho mohl prodat za co nejvyšší cenu,“ doplnil Veselý. Zatím to totiž vypadá tak, že poškození klienti neuvidí od Sýkory vůbec nic…