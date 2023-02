Ochrnutý motocyklista Šembera (30) je tátou: Láska novou drogou!

Život se s ním nemazlil. 19. září 2009 se motocyklistovi Lukáši Šemberovi (30) změnil svět. Po nehodě na tzv. pitbiku ochrnul od pasu dolů. Byly chvíle, kdy chtěl umřít, bral i drogy, marně hledal lásku... BYLY!

Měl šestnáct, když se v Brně zúčastnil bezvýznamné exhibice. O výsledek nešlo. Říkejte to ale klukovi, co má touhu uspět v DNA. ,,Jakmile nasadíme helmu, vyhrát prostě chceme," líčil před časem. Jel na krev. Jenže v zatáčce dostal smyk a hlavou narazil do obrubníku, který pořadatel nepřikryl slámou. ,,Necítím nohy," uvědomil si vzápětí. Pak se podrobil čtyřhodinové operaci, po klinikách strávil 256 dnů, než se vrátil domů. Na vozíku.

Prošel peklem. Propadl drogám, neměl chuť žít, a tak spolykal prášky. Roli v tom hrálo i jeho zlomené srdíčko. Přežil. Teď po jizvách ze vztahů se Simonou, Světlanou, Karolínou či Ivetou není ani památky. Po Šemberově boku je půvabná Terezka, která Lukášovi přivedla na svět štěstí. Je to kluk a jmenuje se Nikolas. ,,Dvě moje lásky," pyšní se nad rodinkou spokojeně Lukáš. Teď to teprve bude jízda...