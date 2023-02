Shiffrinová nevyhrála, slaví senzace z Kanady. Dubovská jako medvěd

Už v prvním kole se do toho pořádně opřela. Vyjížděla z pozice, ze které se už příliš útok na zlato neočekává, obzvlášť když soupeříte s takovými jmény, jako jsou Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová, úřadující olympijská šampionka Petra Vlhová a další.

Laurence St. Germainová se toho ale nezalekla a jela si to své. A to bylo v sobotu to nejlepší, co ve svém zásobníku má. Po prvním kole jí patřila třetí příčka, tím pádem v tom druhém vyjížděla třetí od konce. I tady předvedla parádní, klidnou jízdu, a po průjezdu cílem se zařadila na 1. místo.

Sice se očekávalo, že se na horkém křesle pro vedoucí závodnici dlouho neudrží, jenže…

Wendy Holdenerová na ni od samotného startu najížděla velmi nadějný náskok. Pak ale přišla techničtější pasáž a v té špicar. Švýcarka jednou lyží přejela přes bránu a v tu chvíli věděla, že je veškerým nadějím konec. To Kanaďanka si mohla být jistá, že neskončí hůř než druhá.

Odstartovala Shiffrinová a St. Germainová dole jen s napětím sledovala, jak to pro ni dopadne. První část trati se Kanaďance mimořádně povedla, ani vládnoucí královna technických disciplín na ni nestačila, na prvním mezičase ztrácela 45 setin sekundy. Pak se rozjela, ale St. Germainovou na druhém měření jen dohnala, její náskok byl jen jedinou setinu. Shiffrinová na zrychlení nenavázala, naopak se tentokrát prala s tratí víc, než by chtěla, a cílem pak projela se ztrátou 37 setin.

St. Germainová nechtěla věřit tomu, co vidí. Ani Shiffrinová v prvním okamžiku nevěděla, jak tedy dopadla. Po chvíli to zjistila: má další stříbro. Z Francie si je odveze dvě, k tomu zlato z obřího slalomu, kterému touto sezonu vládne i v SP.

Kanaďanka St. Germainová se přidala k parádním výkonům mužských kolegů na MS. Překvapivé zlato získal už před ní v super-G James Crawford. Jeho krajanka na světových šampionátech startovala už v Are i v Cortině d´Ampezzo, jejím nejlepším umístěním však byla 6. příčka ze slalomu v roce 2019. V této sezoně pak zajela nejlépe 7. místo ve Špindlerově Mlýně.

S výkonem naopak vůbec nebyla spokojená česká reprezentantka Martina Dubovská. V prvním kole skončila 39. „Byl to katastrofální výkon z mé strany. Je ale třeba říct, že tři dny jsem strávila v posteli. Doufala jsem v zázrak, že rovnou z postele to zvládnu a zajedu tady dobře. Ale jízda byla, jako kdyby jel nějaký medvěd. Bude mě to ještě dlouho mrzet. Teď se musím dát do kupy, pořádně se uzdravit a ještě nás čeká závěr sezony Světového poháru,“ řekla Dubovská.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Ženy - slalom:

1. St-Germainová (Kan.) 1:43,15 (53,15+50,00), 2. Shiffrinová (USA) -0,57 (52,54+51,18), 3. Dürrová (Něm.) -0,69 (53,46+50,38), 4. Holtmannová (Švýc.) -0,71 (54,03+49,83), 5. Vlhová (SR) -0,85 (53,53+50,47), 6. Daniothová (Švýc.) -0,97 (53,99+50,13), ...Dubovská nenastoupila do 2. kola, Jelínková a E. Sommerová nedokončily 2. kolo, C. Sommerová (všechny ČR) nedokončila 1. kolo.