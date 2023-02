Pulpit je v Sokolově. Jdu bojovat, ještě se chci vydrápat do první ligy, hlásí

Martin Pulpit se vrátil do Vítkovic, jako trenér tam ale po podzimu skončil • Dominik Bakeš (Sport)

Martin Pulpit se po 16 letech vrací do Sokolova • Michal Beránek (Sport)

Angažmá číslo 24 získal fotbalový trenér Martin Pulpit. Muž, který budí velké emoce, nedávno skončil v divizním Vysokém Mýtě a nyní se posouvá o patro výš. Byl totiž jmenován novým šéfem lavičky třetiligového Baníku Sokolov, který se v tabulce skupiny A ČFL na podzim usadil na posledním místě. „Prvním cílem je záchrana,“ ví dobře Pulpit. Nevzdává se však ani vyšších ambicí a doufá, že angažmá pomůže nejen týmu, ale do budoucna i jemu v trenérské kariéře. „Jdu zase bojovat a tvrdě pracovat, abych se dostal tam, kde jsem vždy chtěl být. Chtěl bych se vydrápat do první ligy,“ říká o své osobní metě.

Je to jako obnovené fotbalové manželství, byť může být dost po italsku. Na dohled Karlových Varů už Pulpit jednou působil – v letech 2006 až 2007. Sokolov dovedl ve druhé lize na 6. místo a získal premiérové angažmá v nejvyšší soutěži, v Sigmě Olomouc.

„Tři měsíce jsem pořádně nevzal trenérskou píšťalku do pusy, odpočinul jsem si. Když mě Sokolov oslovil, ozvala se chuť pracovat i kus nostalgie. Vystřelil mě do ligy,“ říká Pulpit, jenž se na západě Čech jako se svým šéfem potkal s Adolfem Šádkem. Ten se odtamtud pro změnu odrazil do plzeňské Viktorie.

Nyní ovšem Pulpit přichází k poslednímu mužstvu tabulky, kde střídá Vladyslava Volpova. „Od angažování Martina Pulpita si slibujeme udržení třetiligové příslušnosti. Je to trenér s bohatými zkušenostmi, které posbíral i během složitých záchranářských bojů,“ uvedl sokolovský předseda Martin Provazník.

Záchranu Pulpit vidí jako reálnou metu, i vzhledem k tréninkovým podmínkám a zázemí, jež si pochvaluje. „Je to první cíl. Mužstvo je sice poslední, ale bodové rozdíly nejsou velké. Dva kluby mají třináct bodů jako my, naděje tam je,“ připomíná nevalné výsledky béček Českých Budějovic (14.) a pražské Dukly (15).

Sám zároveň pomýšlí na to, že by se mohla historie opakovat a sokolovská štace ho za čas znovu posunout na top level. I navzdory kontroverzní pověsti. „Všechno jsem si ve fotbale musel vybojovat. Tak jdu do boje zase, abych se dostal tam, kde jsem chtěl vždy být,“ říká odhodlaně.

