Démon Pastrňák: Nejlepší kanón od dob Lemieuxe, bude největší boháč?

Trip po slunné Kalifornii mu vyšel náramně. Ve čtvrtek dva góly do sítě Los Angeles, v sobotu další dva San Jose a o den později hattrick Anaheimu. Sedm tref! Pět z nich stihl David Pastrňák během 24 hodin. NHL žasne a píše o „těstovinové“ Pasta párty.

„Tohle nikdy nezevšední,“ hlásil s úsměvem dlouhovlasý šikula po hattricku s pořadovým číslem třináct. Jen dva mu chybí na Jaromíra Jágra . „Dávám góly v nejlepší lize světa. Občas to vypadá snadně, ale věřte, že tak lehké to není. Nikdy to nebudu brát jako samozřejmost. Góly jsou ale na ledě mým úkolem. Vážím si toho, že se mi daří skórovat.“

Jeden gól dal dělovkou z první, druhý po šikovné stahovačce a schované střele mezi betony brankáře. Třetí pak přidal z úniku, kdy nebohého gólmana Ducks kličkou vykoupal tak, že po zápase ani nemusel do sprchy. „Říkám mu umělec. Je tak kreativní! Vždycky najde způsob, jak vás znovu zvednout ze sedaček. Nachází různé způsoby, jak překonat obrany soupeřů i jejich brankáře,“ pravil s úžasem kouč Bostonu Jim Montgomery.

V sezoně se už Pasta dostal mezi „třicátníky“. Na kontě má 32 tref, jediná mu schází na lídra pořadí bombarďáků Connora McDavida. V závěsu za českým forvardem číhá kometa z Buffala Tage Thompson. V kanadském bodování soutěže je pak Pastrňák na třetím místě za edmontonskými dvojčaty McDavidem a Leonem Draisaitlem.

Trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce NHL už rodák z Havířova jednou získal. Povedlo se mu to v covidem zkrácené sezoně 2019/20, kdy cenu vyhrál spolu s Alexandrem Ovečkinem . Oba se dostali na 48 gólů.

Metu padesáti branek Pasta v kariéře zatím nepokořil, totéž platí o stobodové hranici. K oběma milníkům má nyní našlápnuto skvěle. Pokud by zůstal zdravý a do konce ročníku nevynechal jediný zápas, pokud by si udržel stejné střelecké a bodové tempo a pokud by se mu vyhnuly propady formy, pak by Pastrňák končil sezonu s 66 góly a 119 body!

V tomto století drží střelecký rekord jedné sezony Ovečkin, který se v ročníku 2007/08 radoval pětašedesátkrát. Ale dál? Kdo naposledy došel až za současné tempo českého démona? V roce 1996 to byl Mario Lemieux (69 gólů).

„Je prostě nadprůměrně talentovaný. Každý večer najde různé způsoby jak skórovat. Šance si vytváří při všech herních situacích. Důvod? Má lepší instinkt a vnímání hokeje než kdokoli jiný. Jeho vidění hry je unikátní. Vidí prostor pro přihrávku ještě dřív, než se vůbec vytvoří. Je o myšlenku napřed. Před obránci má díky tomu půl sekundy výhodu,“ přidal trenér Montgomery.

To všechno vede k úvahám, jestli se Pastrňák nestane nejlépe placeným hráčem celé NHL.

Životní rok by mu přišel vhod právě taky kvůli jednání o nové smlouvě. Ta stávající zanikne s koncem sezony. Už před ní se mluvilo o tom, že by Boston chtěl Pastovi vrazit pero do ruky co nejdřív. Ideálně dřív, než vůbec na podzim nazuje brusle. Nepovedlo se. Tahanice trvá.

V létě se v zámoří spekulovalo o osmičkovém kontraktu. Na osm let za 88 milionů dolarů. Forvardovy výkony však částku velmi pravděpodobné změní. Rozšíří ji o jednu cifru. Osm let je nejdelší možná smlouva, jakou může s Bruins podepsat. Její celková výše by se měla dostat přes sto milionů dolarů.

Dělat multitalentovaný hokejista jiný sport, přišel by si ještě na větší peníze. Třeba hvězda baseballové MLB Aaron Judge před měsícem podepsal s NY Yankees devítiletý pakt na 360 milionů. Srbské hvězdě NBA Nikolovi Jokičovi (Denver) začne od příštího ročníku platit pětiletý kontrakt na 270 milionů. O takových sumách si může nechat Čech jen zdát.

„Já basket ani baseball neumím,“ směje se Pastrňák. „Dokážu hrát prakticky jakýkoli sport, tedy kromě těch, kde musím používat ruce a házet míčem. V tom fakt moc dobrý nejsem.“

Největší porci z platového stropu týmů NHL bude v další sezoně požírat Nathan MacKinnon z Colorada. Jeho průměrný roční příjem bude činit 12,6 milionů dolarů. Lídra Avalanche Pasta svými představeními převyšuje. „Jestli dostanu víc, na tom mi nezáleží. Opravdu ne,“ odpověděl na otázku webu The Athletic. „Jsme v půlce sezony, není důvod cokoli uspěchat. Můj agent mluví s manažerem Donem Sweeneyem každý druhý den. Já prostě jen hraju hokej, na nic jiného se nesoustředím. Chci se denně zlepšovat, pomáhat týmu.“

Hokejově je Pastrňák rok od roku komplexnější. Už na jeho hlavu nepadá tolik kritiky za nedůsledné bránění nebo pomalejší návraty po ztrátách puku. Ve srovnání se sezonou 2019/20 dostává na ledě v průměru o minutu navíc. Častěji střílí, více se sráží. „Kdyby chtěl, klidně by mohl být silovým útočníkem, power forvardem. Víc peněz si ale vydělá, když bude dál dávat góly,“ usmál se Montgomery.

Za herním progresem stojí mimo jiné taky letní příprava, která byla konečně klidná. Ideální. Fyzicky i mentálně. Dva roky nazpátek se Pasta dával dohromady z operace kyčle, před minulou sezonou ho pak s přítelkyní potkala tragédie v podobě smrti syna Vigga.

„Stoprocentně to cítím. Ne vždycky se povede, že máte celé léto na to, abyste pracovali na své hře. Klíč je v hlavě. Víte, že jste zdravý, že jste si dali práci, nic neošidili. Ještě víc než fyzicky mi to do sezony pomohlo psychicky,“ popsala hvězda Bostonu.

Podle novináře Fluta Shinzawy pomohlo Pastrňákovi taky přijetí herních principů nového trenéra Montgomeryho. „Vždy měl zručnost, chytrost a sílu. Teď přidal ještě více trpělivosti a klidu. Je ještě nebezpečnějším tvůrcem hry,“ píše expert na Bruins.

„Rozhodně cítím oproti minulým letům rozdíl. V útočném pásmu se snažím držet puk mnohem víc než dřív, kdy jsem hlavně zakončoval. Už mám nějaké zkušenosti, jsem starší. Chci hrát víc na puku, nespěchat. Tím unavíte soupeře, pak zvyšujete vlastní šanci na skórování,“ souhlasí Pasta. Taky díky němu a jeho přístupu Bruins zatím válcují NHL. Ze čtyřiceti utkání vyhráli 32. To se naposledy povedlo Montrealu v sezoně 1944/45!