Hrdinný čin olomouckého dorostence Mikulenky: Cena za život!

Zrovna seděl ve vlaku, když ve vedlejším vagonu zkolaboval spolucestující. Olomoucký záložník Matěj Mikulenka (19) ho pomáhal oživovat a klub ho teď chce navrhnout na ceny fair play.

Ač věkem pořád dorostenec, na podzim už zasáhl do druholigových bojů olomouckého béčka. Teď je sice Mikulenka zraněný (trápí ho zlomenina malíkové hrany), ale právě cestou od lékaře z Prahy domů na Hanou se to stalo.

Potlačil šok

Vlak zastavil kousek za Prahou a průvodčí hledala v ostatních vagonech lékaře. „To samozřejmě nejsem, ale nabídl jsem se, že umím základy první pomoci,“ vysvětlil Mikulenka, který se spolu s dalšími cestujícími pustil do oživování.

„Pohled na bezvládné tělo se mnou trošku zacloumal a v duchu jsem si říkal, jestli jsem to s odvahou nepřehnal. Ale rychle jsem si uvědomil, co je potřeba. Dávali jsme mu klasickou masáž srdce a střídali jsme se až do příjezdu záchranky. Záchranáři si jej potom převzali, podařilo se mu vrátit puls. Pak jsme ještě pomáhali s transportem do sanitky,“ popsal fotbalista a zároveň student oboru Sportovní a rekondiční masér a letošní maturant.

Záchranáři chválili

Fotbalista a ostatní zachránci se dočkali ocenění od záchranářů, Mikulenku teď chce odměnit samotný klub. „Momentálně zrovna řešíme, že jeho čin budeme nominovat na ceny fair play. Určitě si to zaslouží,“ řekl Blesku mluvčí Sigmy Jiří Fišara.