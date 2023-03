Messi sklidil na galavečeru FIFA trofej: Drsná reakce Benzemy

Messiho radost asi nesdílí! Argentinský kapitán, který na uplynulém šampionátu v Kataru dovedl svůj tým k mistrovském titulu, si z pondělního galavečeru FIFA odnesl trofej pro nejlepšího hráče za loňský rok a domů odjížděl po boku své krásné manželka Antonelly vysmátý od ucha k uchu. Francouzský útočník Karim Benzema dal ale vzápětí pořádně najevo, co si o dění na akci myslí.

Fotbalista alžírského původu, který momentálně hraje za Real Madrid, dal po galavečeru na sociální sítě výmluvný příspěvek, kterým jasně prezentoval svůj názor. Sdílel video muže, který říká: „Lháři. Jsi velký lhář,“ z čehož se lze dovtipit, jak na akci FIFA Karim Benzema pohlíží. K příspěvku ještě připsal text, kterým přeje lidem dobrou noc.

Francouz dost možná pomýšlel na to, že po Zlatém míči by mohl zabodovat také v této anketě. Nakonec obsadil druhou příčku hned za Lionelem Messim. Málokdo ale nejspíš očekával, že po triumfu v Kataru, kde byl Argentinec všemožně opěvován by mohlo tohle udílení cen dopadnout jinak.

Sám Benzema se na mistrovství kvůli zranění neukázal. Údajně by pak sice časově stihl nastoupit alespoň do finálového duelu Francie proti Argentině, ale ani této možnosti nevyužil.

Trofej v pondělí sice francouzský útočník nezískal, ale útěchou mu může být velká pozornost fanoušků, které svou reakcí na Messiho vítězství pobavil.