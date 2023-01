Hašek o Ronaldovi: Zůstane bohem. Ale pozor, nejde do Mickey Mouse ligy

Šel proti proudu. Zkušený trenér Ivan Hašek (59) se vehementně zastával umístění mistrovství světa do Kataru a tamější šampionát považuje za nepřekonatelný. Stejně tak vidí smysl v tom, že se superstar Cristiano Ronaldo těsně před 38. narozeninami přesunul do Saúdské Arábie, kde bude hrát za klub Al-Nassr a propagovat celou zemi. „Dokážu ho pochopit,“ říká Hašek. Zároveň však pro něho má i vzhledem ke spekulacím o podzimní výhybce do Newcastlu varování: „Ani on to v tamější lize nebude mít jednoduché. Měl by mít v hlavě jen Saúdskou Arábii.“

Zrovna se vrátil z Casablanky, kde byl svědkem fotbalového boomu po čtvrtém místě Maroka na mundialu. Čekal na telefonát z Blízkého východu, kam se zase brzy podívá. Oslovují ho z médií i klubových televizí jako naposledy z egyptského Al-Ahly. Ivan Hašek, který má rezidenci v Dubaji a vedl i saúdskoarabský klub Al-Hilál, se v arabském světě etabloval. „Komentoval jsem mistrovství světa, taky jednám, dojde na všechno,“ usmívá se při zmínce o svém cestování, díky němuž také docela zblízka pozoruje zjevení značky CR7 v Al-Nassru.

Hodně fanoušků odchodu Cristiana Ronalda do tohoto klubu nerozumí, nebo jeho krok rovnou kritizují. Co tomu říkáte?

„Lidi, kteří v Saúdské Arábii nebyli, to nemohou přijmout, jako třeba Honza Koller, co jsem četl. Já Ronaldovi rozumím. Jestli už v Saúdské Arábii někdy byl a sleduje, jak to tam po fotbalové stránce chodí, dokážu ho pochopit. Potřebuje novou motivaci a myslím, že v tamější lize i v tom, co se kolem fotbalu v zemi děje, ji najde. Zájem o tenhle sport je obrovský a všechno, co se ho týká, je na absolutně špičkové úrovni. Ronaldo se v tom najde a bude oslavován jako bůh. Tohle má asi rád a v Evropě už by se něčeho takového nedočkal. Ale kamkoli přijde v Saúdské Arábii, bude tam obrovské množství lidí, kteří ho budou chtít vidět, udělat si s ním fotku, dostat od něho podpis. Ví, že to bude vždycky masakr, ale je rád středem zájmu, tenhle styl života mu vyhovuje. I to je jeden z důvodů, proč do Saúdské Arábie šel, mazec kolem něho a popularita budou neskutečné. Nevidím v tom nic špatného, prostě cítí, že v závěru kariéry by ještě chtěl být osobností, kolem které se všechno točí. V Evropě, v nějakém týmu, který hraje Champions League, by jí byl už asi těžko. Jeho výkonnost už není taková. I když překračuje hranice tím, kolik mu je let a kolik pořád dává gólů, jakou má figuru, a tak dále.“

Překročil hranici i svým chováním a vystupováním, jako při roztržce s Manchesterem United, a musel se vydat směrem Blízký východ?

„Jestli mu někdo vyčítá, že šel za penězi, tak nejvyšší saúdská soutěž není žádná Mickey Mouse liga. Podle mě je i lepší než americká MLS. Když si vezmu největší hráče fotbalové historie