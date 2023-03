Skoro tisíc lidí plakalo pro fotbalistu Lehnerta (†24): „Srdce se zastavilo. Ale proč?!“

Bezmála tisícovka truchlících. Takový počet dorazil na poslední rozloučení s fotbalistou Lukášem Lehnertem (†24) do kostela sv. Bartoloměje v Kravařích na Opavsku. Mladému obránci se minulý týden zničehonic zastavilo srdce a zemřel.

Lukáš Lehnert, odchovanec Baníku Ostrava, ještě v pátek skóroval za FC Hlučín proti Polance a v sobotu si užíval tanec na plese. Nic nenasvědčovalo tragédii, která měla za pár desítek hodin přijít. V pondělí 27. února po selhání srdce náhle zemřel. Rodina se s ním rozloučila velkou pohřební mší, na kterou dorazilo odhadem 800-900 lidí.

Fotbalový obránce Hlučína Lukáš Lehnert (†24) měl pohřeb. Na poslední rozloučení dorazila skoro tisícovka lidí Video se připravuje ...

Prapor Baníku, dresy Hlučína

„Rájem, jednou chtěl bych jít, chci se smát a být tam, kde je můj Pán,“ zněla na úvod křesťanská píseň Rájem, česká verze skladby I Am The Bread Of Life od amerického mnicha a skladatele Johna Talbota.

V úvodu před rakví pár chvil stála čestná „stráž“ v dresech, se kterými byl mladý hráč spjat, tedy Hlučína a Baníku Ostrava. Barvy Baníku reprezentoval i velký prapor.

Těžko to přijmout

Ještě před příchodem faráře Jana Szkandery, který mši sloužil, byla bolest v srdcích hmatatelná. Lidé mlčky i v modlitbách mysleli na Lukáše. „Smrt tak mladého člověka se jen těžce dá přijmout. Říkáme si, srdce se zastavilo. Ale proč? Jak? Na to jen Otec má odpověď,“ řekl mimo jiné farář. „V Kristu se narodil, jako jemu podobný i zemřel,“ dodal Jan Szkandera.