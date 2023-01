Marcela Ličku v Rusku posílí bratr: Ukrajina? Smutné, ale my řešíme sport

Klan Ličků se v Rusku rozrůstá. Marcel působí v Gazoviku Orenburg jako hlavní trenér a vede si nadmíru dobře, i proto mu vedení přivedlo nového asistenta, kterým bude mladší bratr Mario. Tato informace vyvolala v Česku další pozdvižení.

Dal vám někdo ve vašem okolí, jak se říká, sežrat, že v Rusku zůstáváte?

„Musím říct, že ne. Moje okolí chápe, že já jsem tam kvůli sportu. Vždycky jsem říkal, že politika do sportu jednoduše nepatří. Samozřejmě to, co se děje na Ukrajině, je velmi smutné. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco podobného může stát v 21. století, ale pracoval jsem tady už předtím, mám v Orenburgu platnou smlouvu a víc neřeším.“

A teď navíc do Ruska přichází jako asistent trenéra váš bratr Mario.

„Mario dokončuje trenérskou profilicenci. Než začala sezona, tak mi Dima Andrejev (sportovní ředitel Orenburgu) řekl, že si můžu ještě někoho přivést. Aby rozšířil realizační tým. To jsem tehdy odmítl, že nikoho dalšího nepotřebuju. Potom, když o mě projevil zájem Krasnodar, tak se mě Dima ptal, kdo by měl trénovat po mně, kdybych odešel. Chtěl někoho, kdo by pokračoval v naší filozofii, a sám se ptal na Maria. Na to jsem řekl, že by ještě nemohl být hlavním, protože nemá licenci, a že by asi stejně odmítl.“

Přesto už teď kývl na nabídku dělat vám asistenta.

„Bylo mi opakovaně nabídnuto,