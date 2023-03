Atletka Vytlačilová, kterou zneužíval trenér: Děsivé přiznání a velký obrat

Ještě před rokem se jí hlavou honily ty nejděsivější myšlenky. Fotbalistka Tereza Vytlačilová (27) pomýšlela loni v březnu na to, že si sáhne na život. Během let, kdy se věnovala atletice ji totiž opakovaně znásilňoval její vlastní kouč. Hrůzostrašné vzpomínky zanechaly na Vytlačilové psychické následky. Teď ale nastal velký obrat. Díky pomoci ostatních i své duševní síle to vypadá, že to nejhorší má za sebou!

Bývalá oštěpařka, jejíž příběh loni v září zveřejnil web Bez frází, odhalila svůj pokrok na sociální síti, když ukázala rok starý text, který působil velice znepokojivě. „Konec je blíž a blíž, pocit úlevy a vidina volnosti. Smrt je naší součástí, jednou přijde, dřív nebo později. Jedno rozhodnutí, jeden krok,“ psala tehdy,

Jaká je situace po roce? Mnohem lepší! „Tohle jsem psala před rokem,“ přidala Vytlačilová k mrazivému vzkazu z minulého roku. Zároveň zmínila ty, kteří se na jejím mentálním zlepšení podíleli. „Díky za vaši práci,“ vyjádřila hráčka celku Prague Raptors vděčnost organizaci proFem, psychoterapeutickému oddělení v Kroměříži, iniciativě Pod Svícnem, organizaci Konsent a spoluzakladateli spolku Klubovna Naděje Tomáši Papršteinovi. Z jejího profilu je zřejmé, že má také velkou psychickou podporu ve své nové přítelkyni.

Dny plné hrůzy tak jsou pro Vytlačilovou pryč. Trenér atletiky Jaroslav K. začal svou svěřenkyni zneužívat v době, kdy jí bylo patnáct let. Začalo to masírováním, později někdejší obránkyni Dukly Praha B začal osahávat. Situace se stále zhoršovala, až docházelo k opakovanému znásilnění. Tyhle nechutnosti probíhaly v období od května 2011 do července 2014 a viník za ně tehdy dostal směšný trest. „Vzal si moje tělo, mou osobnost. Kdybych nevyhledala odbornou pomoc, možná bych tu dnes nebyla,“ svěřila se pro server Bez frází. Naštěstí se to ale obrátilo k lepšímu a Vytlačilová své sebevražedné chmury zahnala.