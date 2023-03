Špionážní skandál ve světovém fotbale: Katařané odposlouchávali šéfa FIFA!

Jako z nějakého akčního filmu. Tak vypadá situace kolem prezidenta FIFA Gianni Infantina (52) a katarských pořadatelů loňského fotbalového šampionátu. O co jde? Vyšlo totiž najevo, že Katařané v minulosti šéfa největší fotbalové organizace odposlouchávali! Důvodem mělo být zajištění šampionátu.

Extrémní vedra, obvinění z korupce při kandidatuře na pořádání mistrovství světa, porušování lidských práv, nedostatečné pracovní podmínky pro dělníky či ekonomický a logistický bojkot. To je výčet afér, které mohly během minulé dekády připravit Katar o pořadatelství fotbalového MS, které mu bylo uděleno v roce 2010.

Pořadatelé megalomanského turnaje se tak rozhodli udělat vše pro udržení akce ve své zemi. Nebáli se dokonce ani odposlouchávat prezidenta FIFA Gianna Infantina, jak na konci minulého týdne uvedl švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. K odposlechu mělo dojít v roce 2017 v jednom z hotelů v Bernu vlastněný katarskými majiteli, kde měli schůzku zmiňovaný Infantino a tehdejší švýcarský generální prokurátor Michael Lauber.

Švýcarský deník uvádí, že zpravodajští agenti byli napojeni na bývalého důstojníka CIA. Podle dokumentů měla být špionáž prováděna v rámci „projektu Matterhorn“ s cílem shromáždit materiály na Laubera. Proč se zaměřili zrovna na něj? Prokurátor tehdy dohlížel na vyšetřování fotbalových funkcionářů, které začalo v roce 2014 trestním oznámením ze strany FIFA. Cílem bylo najít finanční machinace spojené s uchazeči o pořádání MS včetně zástupců Kataru.

Potvrdily se tak zprávy z roku 2021. Tehdy tisková agentura The Associated Press uvedla, že Katar během několika let utratil desítky milionů korun za najmutí agentury Global Risk Advisors, aby špehovala organizaci FIFA a mezinárodní fotbalové funkcionáře.