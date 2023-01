Shiffrinová už má na mušce Vonnovou. Vyhrála slalom, nevídaný kiks Dubovské

Už jen jedno vítězství a slalomářka Mikaela Shiffrinová se dotáhne na krajanku Lindsey Vonnovou. Ta zatím drží ženský rekord v počtu výher ve Světovém poháru. Vypadá to však, že už ne dlouho. Ve středu získala Shiffrinová triumf číslo 81, když porazila Petru Vlhovou a Annu Swenn Larssonovou. A o víkendu se jedou obří slalomy ve Slovinsku. Středa vůbec nevyšla Češce Martině Dubovské, která už v první bráně měla špicara. Nápravu chystá v Záhřebu ve čtvrtek.

Jsou to neskutečná čísla. 51. výhra ve slalomu a celkově 81. To je úctyhodné konto americké lyžařky Mikaely Shiffrinové. Ta navíc urvala už páté vítězství v řadě, a to ve třech různých disciplínách. Jednou super-G, dvakrát obří slalom a dvakrát slalom. Středeční triumf byl navíc už pátým v Záhřebu.

„Je to neuvěřitelné, moc jsem si to tady užila, byla to zábava. Za vším samozřejmě stojí těžká práce, ale teď jsem opravdu velmi šťastná,“ zhodnotila Shiffrinová krátce po dojetí.

Druhou Vlhovou porazila o 76 setin sekundy, náskok na třetí Švédku byl už 1,21 sekundy.

Nutno navíc dodat, že podmínky v Chorvatsku nebyly vůbec jednoduché, kvůli teplému počasí a nedostatku sněhu museli organizátoři slalom zkracovat, sněhová pista navíc byla docela měkká a mezi bránami se rychle vytvořily rýhy.

Pro závodnice, jakými jsou Shiffrinová, Vlhová a další však ani takové podmínky nejsou překážkou. Bude se jim to hodit i ve čtvrtek, kdy se od 15 hodin jede první kolo druhého záhřebského slalomu. Právě v něm může rodačka z Vailu dorovnat rekord v počtu vítězství v SP, který drží její krajanka Lindsey Vonnová. Jeho hodnota je nyní 82. Navíc už během víkendu se mohou historické tabulky přepisovat, protože ve Slovinsku se pojedou dva obří slalomy. A také absolutní rekord Ingemara Stenmarka (86 výher) už se třese.

Zmiňovanou náročnou trať v Záhřebu neměla příliš možnost vyzkoušet jediná česká zástupkyně Martina Dubovská. Ta chce středeční slalom co nejrychleji vymazat z hlavy a soustředit se na nápravu hned další den. „Středeční závod rychle začal, rychle skončil,“ zrekapitulovala sama nejlépe svou chybu.

Sotva se totiž odrazila ze startovní boudy, minula Dubovská hned první bránu. „Co k tomu říct? Smůla, určitě samozřejmě z části moje chyba, ale tak stane se. V první bráně špicar, nevím, co se dá o tom vyprávět,“ hlásila slovensky hovořící česká reprezentantka.

V jednom má ale jasno. „Teď to chce rychle zapomenout a soustředit se na čtvrtek. To bude cíl tohoto dne a budu se těšit na závod, abych předvedla dvě pořádné a rychlé jízdy. Takové, jako byl plán na dnešek. Takže plán se nemění, jen se mění den,“ konstatovala po středečním závodu Dubovská.