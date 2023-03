Jedinečná! Shiffrinová je nejlepší lyžařkou světa, rekord už je jen její

87. Dokázala to. Mikaela Shiffrinová je od sobotního odpoledne absolutní rekordmankou v počtu výher ve Světovém poháru. Zatímco v pátek ve švédském Are dorovnala legendárního Ingemara Stenmarka, teď se sama stala legendou mezi legendami. Neskutečnou 53. výhrou ve slalomu se osamostatnila v historickém žebříčku. A momentálně není nikdo, kdo by ji v nejbližších letech mohl z trůnu sesadit. Ve Švédsku zvítězila o 92 setin sekundy.