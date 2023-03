Slovenské bojovnice se obnažily před diváky: Jejich prsa teď řeší celý svět!

Věděly, jak si říct o pozornost! Dvojice slovenských bojovnic Petra Úradníčková a Karina Petrová na CLASH OF THE STARS 4 při nástupu do klece překvapily krokem, na který nejsou fanoušci bojových umění obvykle zvyklí. A pár sekund, během kterých Slovenky uvedly přihlážející do tranzu, jim zajistilo slávu po celém světě!