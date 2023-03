Hvězdný skokan Kubacki se předčasně vzdal boje o titul: Manželka v ohrožení života!

Měl útočit na titul mistra světa ve skocích na lyžích. Plánům na vítězný finiš se ale polský skokan Dawid Kubacki (33) rozhodl dát sbohem. Proč skončil těsně před cílovou čárou? Inu, v životě jsou zkrátka důležitější věci než sport. Například zdraví manželky, která v nemocnici bojuje o život! Co se vlastně Kubackého polovičce stalo?

O tom, že jeden z favoritů na celkové prvenství odstupuje ze šampionátu, bylo o víkendu rozhodnuto méně než hodinu před zahájením závodu v norském Vikersundu. Začátkem nového týdne se veřejnost dozvěděla důvod náhlého rozhodnutí, který jim na sociální síti sdělil sám Kubacki.

,,Co se týče mého náhlého návratu domů, dlužím vám pár informací," napsal v pondělí někdejší mistr světa na instagramu. ,,Moje žena musela z kardiologických důvodů do nemocnice. Je ve vážném stavu a lékaři bojují o její život. Je v dobrých rukou a je to silná holka, vím, že to zvládne. Samozřejmě to pro mě znamená konec sezony, ale to teď není důležité," uvedl držitel devíti medailí z olympijských her a světových šampionátů. S manželkou mají dvě děti, dcera Maja se narodila začátkem letošního roku v průběhu Turné čtyř můstků.

Vzhledem ke Kubackého absenci se stal již v neděli jistým vítězem SP Nor Halvor Egner Granerud, jenž svému soupeři poslal slova povzbuzení. ,,Buďte všichni silní. Přeji hodně štěstí a držím palce," napsal v komentářích.

Do konce ročníku letošního Světového poháru zbývají tři závody jednotlivců a dva závody družstev. Kubacki je momentálně na celkové druhé příčce, ale je nepravděpodobné, že by se na stupních vítězů udržel. Třetí Rakušan Stefan Kraft na něj totiž ztrácí pouhých 42 bodů a Slovinec Anže Lanišek 118. Závěr SP se uskuteční v Lahti a Planici. Nyní jsou ale pro Kubackého na pořadu dne mnohem důležitější věci, než kdo se jak umístí.