Ženy budou poprvé létat na mamutu. Je to krok dopředu, říká Češka

Ženy poletí na mamutu. V norském Vikersundu se v neděli uskuteční historický závod, v němž si skokanky poprvé vyzkouší lety na lyžích. Nejde ještě o závod Světového poháru a na věž Vikersundbakken může jen patnáct nejlepších severského Raw Air turné. „Pro ženský skok je to určitě krok dopředu,“ říká ale reprezentantka Karolína Indráčková.

Bylo to právě na mamutím můstku, kde Jakub Janda v roce 2006 urval poslední bodíky, které potřeboval k celkovému triumfu ve Světovém poháru. Jinak má ale na letecké víkendy neradostné vzpomínky.

„Ještě dnes se budím zpocený hrůzou. Já jsem lety moc nemiloval,“ přiznává Janda.

V neděli se svým strachům na mamutu poprvé budou moct oficiálně postavit ženy. V norském Vikersundu se nejlepší patnáctka aktuálního pořadí Raw Air turné poměří v závodě kategorie FIS, který zatím nepatří do elitního Světového poháru.

„Pro mnohé ženy je to další revoluční krok v disciplíně. Pevně věřím, že pomůže zpopularizovat ženský skok, který zatím není vnímaný, jak by měl. Spousta lidí neví, že ženy skáčou,“ říká skokanský insider Jan Baier.

Ženy si své mety ve skokanském světě zabíraly postupně. V roce 2009 v Liberci poprvé závodily na světovém šampionátu. Světový pohár se pro ně pořádá od ročníku 2011/2012 a olympijský závod zažily poprvé v roce 2014 v Soči. Na mamuty zatím ale neměly přístup. Už v minulé i letošní sezoně ale závodily na největším velkém můstku ve Willingenu, kde se skáče i přes 150 metrů. A je tu i dávná zkušenost Rakušanky Daniely Irachskové-Stolzové. V roce 2003 se rozjela z mamutího můstku v Kulmu jako předskokanka a doletěla na magickou hranici 200 metrů.

„Já jsem trochu skeptický. Ve světě není ještě dost holek, které by mohly skákat na takových můstcích. Jakub Janda sám říkal, že měl strach. Tam musíte být připraveni ne na sto, ale na sto dvacet procent,“ řekl bývalý reprezentační trenér Vasja Bajc. „Na druhou stranu Daniela Irachsková už dokázala, že ženy můžou skákat. Je fajn, že pro první závod schválili Vikersund, kde se nelítá tolik vysoko, není to tak nebezpečný můstek jako Planica. Myslím, že těch top patnáct ten můstek zvládne.“

Mezi patnáctkou na startu chybí české reprezentantky. I ony si ale začátkem sezony premiérový ženský závod na mamutu pochvalovaly.

„FIS se správně rozhodla pro maximum patnácti holek. Myslím, že na to mají jenom ty nejlepší,“ uznala Karolína Indráčková. „Je to něco jiného než skákat na obyčejném můstku. V dalších letech se to určitě posune i pro víc závodnic.“

„Za poslední roky udělal ženský skok strašně velký posun. Je vidět, že nejlepší holky se jak technikou, tak vzdálenostmi pomalu vyrovnávají mužům,“ řekla Klára Ulrichová.

Plánovaný páteční první trénink ve Vikersundu byl kvůli sněhové vánici odložen na sobotu, závod se koná v neděli.

„Víme, že ve Vikersundu není nájezdová rychlost tak vysoká jako v Oberstdorfu nebo v Planici. Díky termice můžou klidně skákat 220, 230 metrů,“ míní Bajc.

LETY VE VIKERSUNDU

SOBOTA

16.30 závod mužů (PP Eurosport)

NEDĚLE

10.00 závod žen

16.00 závod mužů (PP Eurosport)