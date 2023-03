Nepřehlížejte mě! zlobí se Krejčíková. Je prý hvězdou bez kreditu

Touží hrát pravidelně na největších kurtech. Chtěla by požívat podobné úcty jako největší WTA hvězdy současnosti Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová. Místo toho se cítí Barbora Krejčíková nedoceněná a přehlížená. „I já mám spoustu úspěchů, ale nedostávám za to kredit,“ povzdechla si v rozhovoru pro WTA na turnaji v Miami.

Loni touhle dobou byla Barbora Krejčíková světovou dvojkou a nepřijít zranění lokte, jež ji na čtvrt roku uvrhlo na marodku, mohla mít dobrou šanci stát se po konci kariéry Ashleigh Bartyové i světovou jedničkou. Místo toho však končila rok mimo elitní dvacítku. Letos, přestože začínala sezonu bez přípravy z voleje po zranění zápěstí, se drápe zpět na příčky, kam patří. V Dubaji získala jeden ze tří největších titulů, o který se letos zatím hrálo. A zatočila tam ve třech dnech s nejlepší trojkou žebříčku. Co do počtu získaných bodů je v sezoně zatím pátá nejúspěšnější.

„A stejně, když se podívám na sociální sítě, je to všechno jen Iga, Aryna a Jelena. Mě vůbec nezmiňují. Nechci být zapomenutá někde ve stínu těchto tří,“ povzdechla si Krejčíková v Miami poté, co ve 3. kole zdolala domácí Madison Keysovou 7:6, 6:3. Výsledky i hru má, respekt okolí prý nikoliv. „Jistě, ty tři jsou skvělé hráčky. Všechno, co mají, si zaslouží. Ale i já chci být uznávaná, protože si myslím, že si to zasloužím. Patřím mezi ně,“ tvrdí aktuální světová třináctka.

Ta jako jediná zvládla dvakrát porazit Igu Šwiatekovou od té doby, co Polka nastoupila na první místo žebříčku. Jako první letos přemohla Arynu Sabalenkovou. Od začátku sezony 2020 vyhrály jen Šwiateková (12) a Sabalenková (7) víc titulů než ona (6). Na Roland Garros 2021 se Krejčíková zapsala mezi grandslamové šampionky. „Co víc mám ještě udělat?“ ptá se.

Sabalenková letos vyhrála Australian Open, svůj první grandslam. Soupeřkou v Melbourne jí byla wimbledonská šampionka Rybakinová, nedávná vítězka z Indian Wells. Šwiateková už rok kraluje žebříčku, na jehož čele má náskok přes 3000 bodů. Proto se hovoří o velké trojce.

Zatímco světová média i fanoušci mají tendenci Krejčíkovou přehlížet, v šatně se těší respektu. „Nechápu, proč se mluví jen o nás třech. I ona hraje skvěle a vyrovnaně. Jsme čtyři, ne pouze tři,“ prohlásila Sabalenková před osmifinále v Miami. Její soupeřkou bude právě Krejčíková, jež má další šanci pozvednout ještě víc své renomé.