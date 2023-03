Výměna s ďábelským koncem obletěla svět. Ponížil mě, ale famózní, ví Čech

Český stolní tenis na prestižní kanadské sportovní stanici TSN Sports News? I to je možné! Neskutečná výměna reprezentanta Pavla Širučka s Jang Wangem, který má od roku 2011 slovenské občanství, obletěla svět. Na sociálních sítích má miliony zhlédnutí. „Slyšel jsem, že to docela jede,“ pousmál se Širuček, který o víkendu počtvrté vyhrál mistrovství republiky ve dvouhře a k tomu přidal titul i ve čtyřhře. „Sice mě v té výměně soupeř v uvozovkách ponížil, ale byla opravdu famózní! Zahrál neskutečně. I když...zcela upřímně, podle mého ani on takový úder nečekal.“

Kanadská televizní stanice, která se specializuje především na hokejovou NHL, basketbalovou NBA nebo na elitní ligu amerického fotbalu NFL, sdílela výměnu duelu Česko – Slovensko (3:2) z Havířova na svém twitteru.

„Tak to bylo tvrdé!“ komentovala mega výměnu mezi Jang Wangem a Pavlem Širučkem. Čínský stolní tenista, který Slovensko reprezentoval už na olympiádě 2016, se v ní dlouho úspěšně bránil a poslední úder zahrál jakoby ledabyle do protisměru. Vyloženě stylem: „Jdu jen tak náhodou kolem.“ Úspěšně.

„To je sport,“ pousmál se Pavel Širuček. S Jang Wangem, který je na 41. místě světového žebříčku, nakonec padl 0:3 (-8, -8, -10). „Já ho ještě nikdy v kariéře neporazil. Ani když jsem s ním hrál v Polsku, u nás doma nebo ještě dřív na juniorských akcích. Mám to s ním, myslím, 0:4 na zápasy.“

Češi přesto poslední zápas kvalifikace o ME ve Švédsku, kterou už měly oba týmy zajištěnou, vyhráli 3:2. Přičemž slovenskou jedničku v klíčovém duelu porazil David Reitšpies 3:1 (5, 8, -5, 7). „Jsem rád, že se mi podařilo dodržet taktiku, hrál jsem hodně variabilně a bylo vidět, že mu to vadí,“ těšilo Reitšpiese.

Pavel Širuček si o tři dny později spravil chuť na mistrovství republiky v Havířově, kde dlouhé roky hrával. V semifinále vyřadil českou jedničku Tomáše Polanského 4:0, ve finále dalšího reprezentanta Lubomíra Jančaříka 4:1. A slavil svůj čtvrtý domácí titul.

„Musím říct, že jsem hrál po dlouhé době až nad své možnosti,“ líčil hráč extraligového týmu HB Ostrov. „Někdy jsem se až divil, co jsem dokázal zahrát. Hlavně přechody zpod stolu bekhendem. Turnaj mě zastihl v dobré formě a udržel jsem to až do konce. Luboš ve finále také předvedl výborný výkon, klobouk dolů. V pátém setu i za stavu 3:9 stále bojoval a hledal recept, najednou to bylo 10:10. Měl jsem v koncovce trochu štěstí, ale asi to tak mělo být.“

K tomu pak přidal i zlato ve čtyřhře s Jiřím Martinkem. V soutěži žen se poprvé radovala Zdena Blašková (SK Dobré). Získala svůj první titul, v semifinále vyřadila i jedničku Hanu Matelovou. A stejně jako Širuček brala zlato i ve čtyřhrách s Kateřinou Tomanovskou. Právě tu v extrémně dramatickém finále dvouhry porazila 4:3.

„Tohle má pro mne obrovskou cenu!“ těšilo Blaškovou. „V poslední době jsem nehrála ani v extralize nejlépe, jsem velmi ráda, že se mi to povedlo zlomit právě na mistrovství. V Havířově se sešlo úplně všechno. Štěstí, forma i psychická pohoda. Bylo hodně fanoušků a měla jsem tady velikou podporu z rodiny, což mi také určitě pomohlo.“

FINÁLE MČR VE STOLNÍM TENISE

Muži dvouhra: Pavel Širuček (HB Ostrov) – Lubomír Jančařík (CCTT Jura Moretz) 4:1 (9, -11, 8, 6, 10), ženy dvouhra: Zdena Blašková (SK Dobré) – Kateřina Tomanovská (TTG Bingen/Münster Sarmsheim) 4:3 (8, -2, 4, -9, 8, -4, 7), čtyřhra muži: Jiří Martinko (SPG Felbermayr Wels), Pavel Širuček (HB Ostrov) – Ondřej Bajger (SKST Havířov), Petr David (KT Praha) 3:2 (-10, 7, -10, 8, 9), čtyřhra ženy: Zdena Blašková (SK Dobré), Kateřina Tomanovská (TTG Bingen/Münster Sarmsheim) – Markéta Ševčíková (SKST Hodonín), Tamara Tomanová (TJ Ostrava KST) 3:1 (9, 8, -11, 9), smíšená čtyřhra: Tomáš Polanský (1. FC Saarbrücken TT), Iva Meidlová Čečotka (SF SKK El Niňo Praha) – Vít Kadlec, Helena Sommerová (TJ Ostrava KST) 3:1 (-8, 10, 8, 6).