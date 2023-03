Kvitová v Miami prošla do čtvrtfinále, další Češky i Lehečka končí

Tenistka Petra Kvitová postoupila na turnaji v Miami stejně jako vloni do čtvrtfinále. Patnáctá nasazená hráčka porazila ve 4. kole Rusku Varvaru Gračovovou po dvouhodinovém boji 7:5, 7:6 a mezi osmičku nejlepších se na Floridě dostala počtvrté v kariéře. Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka naopak končí.

Třiatřicetiletá česká jednička zvládla ve vyrovnaném duelu s o jedenáct let mladší soupeřkou lépe koncovky obou setů. V úvodní sadě se až v jedenáctém gamu dostala k prvním brejkbolům, svou šanci ale využila, ujala se vedení 6:5 a set dopodávala. Ve druhém pak nesložila zbraně ani za stavu 2:5, dokázala skóre vyrovnat a tie-break získala poměrem 7:5.

Postupem do čtvrtfinále si Kvitová v Miami vyrovnala osobní maximum. Mezi osmičkou nejlepších si na zdejším tvrdém povrchu zahrála i v letech 2014, 2019 a vloni. O premiérovou účast v semifinále si dvojnásobná wimbledonská šampionka zahraje s vítězkou duelu mezi Biancou Andreescuovou z Kanady a Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Další Češky i Lehečka končí

Markéta Vondroušová se v Miami do čtvrtfinále nedostala. V osmifinále nenašla recept, stejně jako o kolo dříve krajanka Karolína Muchová, na Soranu Cirsteaovou a rumunské hráčce podlehla 6:7, 4:6. Pro Jiřího Lehečku skončil debut na zdejším turnaji Masters ve třetím kole. Jednadvacetiletá česká jednička prohrála duel o osmifinále se čtrnáctým nasazeným Karenem Chačanovem z Ruska 2:6, 4:6. A Barbora Krejčíková jasně podlehla Aryně Sabalenkové (3:6, 2:6).

Vondroušová, která ve třetím kole vyřadila v českém derby Karolínu Plíškovou, nezvládla v duelu s Cirsteaovou koncovky setů. Úvodní nedokázala za stavu 6:5 dopodávat a tie-break pak ztratila poměrem 3:7. Ve druhé sadě přišla o servis za stavu 3:3 a soupeřka už náskok nepustila.

Lehečka, jenž v úvodu sezony zazářil postupem do čtvrtfinále Australian Open a semifinálovou účastí v Dauhá, se proti Chačanovovi nedokázal prosadit. Úvodní set prohrál za 35 minut, aniž by si vypracoval šanci na brejk, jedinou jeho příležitost ve čtvrtém gamu druhé sady o šest let starší soupeř odvrátil. Lehečka naopak čelil devíti brejkbolům a o podání přišel celkem třikrát.

Startem ve třetím kole si český talent vylepšil osobní maximum na turnajích elitní kategorie Masters, kde dosud došel nejdál před dvěma týdny v Indian Wells do druhého kola. Loni v Paříži nezvládl kvalifikaci a v Monte Carlu skončil v prvním kole.

Sedmadvacetiletá Krejčíková, jež při svém únorovém tažení za titulem v Dubaji Sabalenkovou porazila jako první hráčka v sezoně, nedokázala na rozdíl od předchozích duelů výborně podávající soupeřce vzdorovat. Zatímco ve třech z celkově čtyř dosavadních vzájemných zápasů, včetně obou letošních, se rozhodovalo ve třech setech, tentokrát měla Běloruska jasně navrch.

Světová třináctka Krejčíková si proti Sabalenkové vypracovala v prvním setu jediný brejkbol, který ale nevyužila. Úvodní sadu tak rozhodl jediný úspěšný brejk Bělorusky, ve druhé sadě Krejčíková přišla o podání dvakrát, nabrala ztrátu 1:5 a šanci na návrat do zápasu už nedostala.

Sabalenková, která je po odhlášení zraněné světové jedničky Polky Igy Šwiatekové největší papírovou favoritkou, se o postup do semifinále utká se Soranou Cirsteaovou, přemožitelkou Markéty Vondroušové. Petra Kvitová, která v Miami prošla do čtvrtfinále jako jediná z českých tenistek, bude hrát s Ruskou Jelenou Alexandrovovou. Její soupeřka Bianca Andreescuová z Kanady zápas za stavu 6:7, 2:0 vzdala.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 10,2 milionu dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Chačanov (14-Rus.) - Lehečka (ČR) 6:2, 6:4, Medveděv (4-Rus.) - Molčan (SR) bez boje.

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Trevisanová (25-It.) - Ostapenková (24-Lot.) 6:3, 6:3.