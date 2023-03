První z mnoha? Ruská tenistka žádá o francouzské občanství

Válka na Ukrajině si vybírá daň i na ruských a běloruských tenistech a tenistkách. Jsou unaveni z obtíží při cestování i permanentního podezírání, s nímž se setkávají, kam přijedou. Běloruska Aryna Sabalenková nedávno promluvila o nenávisti v šatně, kterou nedokáže pochopit. „Nikomu jsem nic neudělala,“ brání se.

Varvara Gračovová se rozhodla vzít situaci do svých rukou a již brzy by se mohla stát občankou Francie. Rusko tak přijde o elitní hráčku, které momentálně patří 54. příčka na žebříčku a už nyní je jisté, že za týden poprvé v kariéře vyletí do top 50. Pro Francii půjde o velkou posilu a stane se hned dvojkou země po Caroline Garciaové.

Již loni změnila občanství rodačka z Moskvy Natela Dzalamidzeová. Třicetiletá deblová specialistka v rekordním čase získala pas Gruzie a mohla nastoupit i ve Wimbledonu. O změně občanství přemýšlí i těžká váha – světová osmička a žebříčkově nejlepší Ruska Darja Kasatkinová.

Její partnerka, krasobruslařka Natalie Zabijaková, dříve závodila za Rusko, dnes už však žije v Kanadě, kterou také reprezentuje. A podobným směrem se může vydat i Kasatkinová.