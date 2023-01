Poprvé na grandslamu! Svrčina spláchl favorita, Češka (15) bude nejmladší

Kurty v Melbourne dobře zná z juniorského okruhu. Vždyť zde Dalibor Svrčina v roce 2019 slavně triumfoval, když po boku Jonáše Forejtka ovládl chlapeckou čtyřhru.

Po čtyřech letech je zpět a už coby účastník hlavní soutěže mužské dvouhry. Cesta přes kvalifikaci byla pro aktuálně 219. hráče světa pořádně trnitá, pomohla však také zkušenost z předchozího United Cupu.

„Dobře jsem si zatrénoval a taky jsem si zahrál s výborným hráčem Oscarem Ottem. Střetnutí jsem prohrál, ale byl to solidní zápas. Hrál jsem na centrkurtu za Českou republiku, toho si moc vážím,” líčil pro Tenisový svět.

Po přesunu ze Sydney do Melbourne přišly i výhry. V prvním kole zvládl tříseťák s Britem Paulem Jubbem (6:3, 1:6, 6:4), ve druhém kole odvracel dva mečboly v souboji s Argentincem Nicolasem Kickerem, který zápas nakonec skrečoval (2:6, 7:6, 2:0).

Do finálového kola vstupoval Svrčina z pozice outsidera. Švýcar Leandro Riedi vyhrál 18 z posledních 19 zápasů, na českého hráče ale vůbec nestačil.

Svrčina se skvěle pohyboval za základní čárou a trpělivou hrou deptal soupeře. Riedi si z první sady odnesl kanára, ve druhém setu český tenista zvítězil 6:4 a mohl slavit.

„Věděl jsem, že utkání bude náročné, protože soupeř měl v závěru loňské sezony i letos neskutečné výsledky. Tohle bylo finále grandslamové kvalifikace a asi to na něj dolehlo, protože hlavně na začátku utkání dělal občas lehké chyby. Narušil jsem mu jeho hru a hrál jsem tak, jak jsem si předsevzal,“ pochvaloval si Svrčina.

Postup obou českých tenistek

Premiéru na grandslamu zažije rovněž patnáctiletá Brenda Fruhvirtová. Se Španělkou Jessikou Bouzasovou sehrála dramatickou téměř tříhodinnou bitvu a postoupila po výhře 3:6, 7:6 (2), 6:4 a v hlavní soutěži Australian Open bude vůbec nejmladší účastnicí.

Stejně jako loni v New Yorku se kvalifikací prodrala šestnáctiletá Sára Bejlek, která přehrála Eriku Andrejevovou z Ruska 6:2, 6:3.

„Nebylo sice úplně v plánu hrát s Andrejevovou přestřelky, ale docela mi to šlo, tak jsem to pak ani neměnila. Na konci jsem zkazila tři lehké míče při mečbolech. Jsem moc ráda, že jsem to nakonec dotáhla do vítězného konce. V pondělí nebo v úterý jdeme na to,“ uvedla Bejlek pro Tenisový svět.

Kvalifikace na tenisový turnaj Australian Open v Melbourne:

Muži - 3. kolo:

Svrčina (ČR) - Riedi (Švýc.) 6:0, 6:4.

Ženy - 3. kolo:

B. Fruhvirtová (27-ČR) - Bouzasová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Bejlek (ČR) - Andrejevová (29-Rus.) 6:2, 6:3.