Spousta lidí u televizních obrazovek nevěřila vlastním uším. Vystoupení bývalého pětibojaře a člena Českého olympijského výboru (ČOV) Davida Svobody zvedlo ze židle nejednoho diváka včetně českých osobností. Co na schvalování účasti Rusů a Bělorusů na OH v Paříži říká kajakář Vavřinec Hradilek nebo moderátorka Darina Vymětalíková?

Dominik Hašek Legendární gólman patří k dlouhodobým odpůrcům ruského režimu. Nit nenechal suchou ani na Svobodovi, do kterého se pustil na sociální síti. ,,Takže pan Svoboda (zástupce komise sportovců) podpořil účast ruských a běloruských sportovců v ,,našich” soutěžích. Má na to právo," napsal Hašek na Twitteru a pokračoval. ,,Je třeba ovšem říci, že tím podpořil ruskou propagandu (reklamu na) války, zabíjení a zločinů včetně genocidy na ukrajinských dětech a musí za to nést veškeré následky," nebral si vítěz z Nagana servítky. Bývalý gólman Dominik Hašek se ohradil proti Svobodovým výrokům • Foto Barbora Reichova / Sport

Darina Vymětalíková Moderátorka ČT sport se také vyjádřila k pikantním slovům zlatého olympionika. Mnohem víc ale poukazovala na ty, kdo ruskou propagandu v Česku jedou nejvíc. ,,V souvislosti s Davidem Svobodou se objevilo hafo posměšků typu ,haha, sportovec blbeček.´ Nejvíc tu ale ruskou propagandu šíří doktoři, právníci, zubař, děkan, senátorka, takže evidentně rozhodují jiné mechanismy," uvedla Vymětalíková. Zároveň ocenila přístup vodního slalomáře Lukáše Rohana, který se proti slovům Svobody ohradil. ,,A naštěstí jsou i sportovci, kteří nepadli v informační válce," napsala na jeho adresu. Darina Vymětalíková upozornila na větší šiřitele ruské propagandy, než je Svoboda • Foto Michal Beránek (Sport)

Vavřinec Hradilek Stejně jako Svoboda, i kajakář Vavřinec Hradilek získal na olympijskách hrách 2012 v Londýně cenný kov. Oba jsou také členy komise sportovců ČOV. Tím ale podobnost končí. Na rozdíl od pětibojaře se Hradilek vůči účasti Rusů na OH jasně vymezuje. ,,Myslím, že je důležité, aby zaznělo, že dnešní rozhovor Davida Svobody není stanoviskem komise sportovců ČOV, které jsem i já členem," dal Hradilek vědět na Twitteru. ,,Bohužel to tak vypadá. Můj názor zůstává stejný. Ne ruským sportovcům, dokud bude válka a dokud ji neodsoudí jakýmkoliv prohlášením." Ani Hradilek nebyl ze Svobodových slov nadšený • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jana Černochová Proti kontroverzním slovům se nevymezili pouze zástupci ze světa sportu. Rozhovor se Svobodou nenechal chladnou ani českou ministryni obrany Janu Černochovou. ,,Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou Ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!," napsala na sociální síť. Navíc mu dala jedno doporučení. ,,Mohl by se hodit do fešácké uniformy a odjet na měsíc na Libavou, pomáhat s výcvikem UA vojáků! A dívat se jim do očí a poslouchat, co si o jeho názoru myslí oni," vzkázala Černochová. Ministryně obrany Jana Černochová zkritizovala Svobodu • Foto Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch

Jakub Podrazil Kriticky se vyjádřil i veslař Jakub Podrazil, kterému vadí, že Svoboda prezentoval své názory, i když byl v tu chvíli v roli předsedy za komisi sportovců. ,,Jdu do debaty ČT jako předseda za komisi sportovců, odprezentuju výsledky ankety (která dopadla relativně dobře) a pak tam zbytek času prezentuju vlastní názor," dal Podrazil vědět na Twitteru. ,,OK, tohle se nepovedlo. Blbý je, že z nás olympioniků to dělá úplný debily," dodal. Český veslař Jakub Podrazil se také ohradil proti bývalému pětibojaři • Foto Michal Beránek (Sport)

Lukáš Rohan Od Svobody se distancoval i vodní slalomář Lukáš Rohan, který je také členem Komise sportovců ČOV. Mimo jiné zkritizoval také dotazník, podle kterého je pro neúčast Rusů a Bělorusů méně než polovina polovina sportovců. ,,Tohle není postoj za všechny, to jen pro upřesnění… Prvně si to ale musíme vyjasnit mezi sebou. Je to na místě. Můj postoj se nijak nemění, znovu se budu opakovat, ale není k tomu absolutně žádný důvod. Málo vypovídající doporučení od MOV pouze potvrdilo jejich zoufalost," napsal Rohan na sociální síť. A jak se vyjádřil o dotazníku? ,,Všem sportovcům, co se do něj zapojili. Dotazník byl i můj nápad, představoval jsem si ho jinak. K těmto účelům ale vůbec neslouží. Na rovinu říkám, že jeho výsledky jsou úplně k h*vnu! Ještě víc, než moje praktická část DP. Mrzí mě, že tohle píšu, ale aktuálně je to na místě," sdělil Rohan. Lukáš Rohan kritizoval kromě Svobody i dotazník • Foto Toyota

Nikola Kučerová Ne všichni ale Svobodu hned odsoudili. Našli se i tací, kteří se na věc dívají z různých úhlů jako třeba akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. ,,Komise se neshodla (stejně jako sportovci). Těch postojů existuje hodně, pokud je někdo z nás pro to, aby všichni sportovci měli možnost se na olympiádu nominovat, je tam mnoho kritérií, která by museli splnit," odpovídala na instagramu jednomu z komentujících. ,,Důvodů může být hodně, jsme taky sportovci a člověk se tam umí trochu vžít do té situace jinak. Vemte si čiště hypoteticky, že bude existovat sportovec s ruským pasem, který režim nepodporuje, v Rusku třeba ani nežije, s válkou nesouhlasí, ale na olympiádu by nemohl jen proto, že se v Rusku narodil. Bylo by to fér? Je to strašně těžký, ale člověk se na to musí koukat z různých úhlů pohledu. Ale můžu vás ujistit, že nikdo tam Rusko jako stát neobhajuje, válku neschvaluje a konflikt nerelativizuje," vzkázala Kučerová. Nikol Kučerová Svobodova slova přímo neodsoudila • Foto Profimedia.cz

Jiří Hrdina ,,Už toho tady bylo hodně o MOV, který umetá cestu účasti rusských sportovců na OH v Paříži. Přesto musím napsat, že za mě je to odporná ubohost, když vědí, kdo koho napadl, kdo vede válku a že bylo zabito 200 ukrajinských sportovců. Ať jde cely MOV do řiti. Pětibojař Svoboda taky," nešetřil Hrdina člena ČOV. Jiří Hrdina si se Svobodou nebral servítky • Foto Sport – P. Mazáč

