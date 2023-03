SESTŘIHY NHL: Gudas s Floridou slaví výhru, těžká ztráta pro Washington

Hokejisté Floridy v NHL porazili Toronto 3:2 v prodloužení a na poslední postupové místo do play off ve Východní konferenci ztrácejí jediný bod. Postupu mezi elitní osmičku se na Východě přiblížili také New York Islanders, kteří si výhrou 2:1 po samostatných nájezdech ve Washingtonu upevnili sedmou pozici.

Florida ztratila body čtyřikrát za sebou a v boji o play off vypadla z elitní osmičky. Výhra nad Torontem ale Predators vrátila do hry. Celek z jihu USA v čase 59:00 spasil Sam Reinhart, který využil přesilovku a srovnal na 2:2. O vítězství Floridy pak ve druhé minutě prodloužení rozhodl Brandon Montour. David Kämpf z Toronta i floridský Radko Gudas vyšli v zápase bodově naprázdno.

Floridu v první minutě poslal do vedení Anton Lundell. Hostům ale rychlá branka paradoxně uškodila. Toronto bylo v prvních čtyřiceti minutách aktivnější a zásluhou Zacha Aston-Reeseho ve 24. minutě srovnalo.

V dalším průběhu druhé třetiny mohli Maple Leafs přidat další branky, trefu Calleho Järnkroka ale odvolal videorozhodčí a Aston-Reese v 32. minutě nevyužil trestné střílení. Domácí skóre nakonec otočili v úvodu třetího dějství, kdy se prosadil Auston Matthews.

„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, s jedním bodem ale nemůžeme být spokojení. Do dalších duelů si z dneška můžeme vzít několik dobrých věcí, stále však máme na čem pracovat,“ řekl po utkání Matthews, jenž byl s pěti pokusy nejaktivnějším střelcem svého týmu.

Toronto zasypalo brankáře Alexe Lyona 40 ranami, třicetiletý gólman ale Floridu udržel ve hře a v osmém zápase v sezoně vychytal čtvrtou výhru. „Dal nám šanci vyhrát. Zlikvidoval trestné střílení a několik dalších zajímavých šancí. V dalších zápasech mu musíme více pomoci. Naštěstí to dnes zvládl i bez našeho přičinění,“ uvedl Aleksander Barkov.

Obě branky v souboji mezi Islanders a Washingtonem padly v rozmezí tří minut ve druhé třetině. Newyorský celek poslal do vedení Pierre Engvall, vzápětí srovnal Conor Sheary. Za nerozhodného stavu zápas došel do prodloužení, v němž diváci na branku čekali marně. Rozhodly tak samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hosté z New Yorku. Capitals prohráli podruhé za sebou a na play off ztrácejí již pět bodů.

„Je to pro nás těžká ztráta. V této fázi soutěže se počítá každý bod. Věděli jsme, že to bude vyrovnaný zápas, kde budou rozhodovat maličkosti. Prohra je pro nás ale frustrující,“ litoval trenér Washingtonu Peter Laviolette.

Jeho protějšek Lane Lambert byl s výsledkem spokojenější. „Víme, jaká je situace v tabulce, a vážíme si každého bodu. Není ale důvod k oslavám. Soustředíme se na další zápasy a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl.

V posledním středečním duelu Colorado podlehlo Minnesotě 2:4 a nevyužilo možnost dostat se v tabulce před svého soupeře. Wild se díky vítězství posunuli na druhé místo Západní konference. Hokejisté Avalanche jsou s tříbodovým odstupem pátí. Hlavní podíl na výhře Minnesoty měli brankář Filip Gustavsson, jenž kryl 42 střel, a střelec dvou gólů Frederick Gaudreau.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:13. Aston-Reese, 46:40. Matthews Hosté: 01:00. Lundell, 59:00. Reinhart, 61:41. Montour Sestavy Domácí: Samsonov (M. Murray I) – Brodie, McCabe, Holl, Giordano, L. Schenn, Rielly (A), Liljegren – Marner, Matthews (A), Järnkrok – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – Lafferty, Bunting, Simmonds – Kämpf, Aston-Reese. Hosté: Lyon (Guzda) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Duclair, Barkov (C), Luostarinen – M. Tkachuk (A), Lundell, Verhaeghe – Reinhart, E. Staal, Lomberg – G. Smith, Coli. White, Cousins. Rozhodčí Ch. Rooney, T. Hanson – K. Murchison, R. Galloway Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 894 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:22. Sheary Hosté: 23:52. Engvall, . Palmieri Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev – Wilson, D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Protas – Cr. Smith, Kuzněcov, Mantha – Aube-Kubel, Dowd, Sheary. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, Bolduc – Fasching, Horvat, Parise – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Holmström, Pageau, Lee (C) – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí Dwyer, Brenk – Cherrey, Barton Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:43. Byram, 53:41. Eller Hosté: 03:24. M. Johansson, 16:02. Steel, 29:10. F. Gaudreau, 59:27. F. Gaudreau Sestavy Domácí: Georgijev (J. Johansson) – D. Toews, Makar (A), Girard, Byram, E. Johnson, J. Johnson – Ničuškin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Newhook, Compher, Rodrigues – Malgin, Eller, Nieto – Cogliano, Helm, L. O'Connor. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Dumba (A), Klingberg, Goligoski (A), Merrill – M. Foligno, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, J. Eriksson Ek, Boldy – Steel, F. Gaudreau, Sundqvist – Dewar, Shaw. Rozhodčí Sutherland, Chmielewski – MacPherson, Berg Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18 140 diváků