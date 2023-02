Jevgenij Pljuščenko se cítí zrazen: Vyhrožuje přesuny do jiných zemí!

Patří k nejvěrnějším přátelům ruského prezidenta Vladimira Putina (70), ale tentokrát se nevybíravě opřel do podmínek v milované vlasti. Podobně ostré vyjádření by od krasobruslařské legendy zřejmě čekal málokdo, ale Jevgenij Pljuščenko (40) už ztratil trpělivost. Je unavený bojem proti federaci.

Dvojnásobný olympijský šampion byl znechucen rozhodčími na juniorském mistrovství Ruska. Jeho svěřenkyně Veronika Žilinová a Sofia Titovová skončily na druhém a čtvrtém místě a to nesl úspěšný mládežnický trenér velmi nelibě. „Pokud budou moji svěřenci posuzováni stejným způsobem jako nyní, dojde k přesunu do jiných zemí. Odchodu těch sportovců, kteří jsou posuzováni nespravedlivě.“ Vyjádřil se Pljuščenko pro Sport24.

Později svůj postoj vysvětlil podrobněji. „Z nějakého důvodu dostávají moji svěřenci mnohem nižší body. To se děje již několik sezón. Co se stalo? Mluvil jsem s rozhodčími i s federací. Řekl jsem: „Proč mě soudíte tak tvrdě? Posuzujte všechny stejně.“ Jsem pro spravedlnost. Všichni ve federaci říkají, že je vše v pořádku, všechno je skvělé. Ale není.“ Cítí se slavný trenér soustavně poškozován.

„Držel jsem se, ale dnes jsem si povídal se sportovci a jejich rodiči. S největší pravděpodobností dojde u mnoha z nich k přestupu do jiných zemí. Těch, kteří jsou nespravedlivě souzeni. Je důležité bojovat za spravedlnost, ale mám bojovat? Jsem unavený. Pokud nás, moje svěřence, federace nebude potřebovat, pak půjdeme tam, kde potřeba budeme.“ Pokračoval ve výhružkách o odlivu talentovaných krasobruslařů z jeho školy.

„Jsem uražen. Přivírají oči ostatním, ale mně ne. Znamená to, že někdo zadal úkol. Federace mi tím říká: „Odejdi, to je v pořádku.“ Opravdu skvělé. Budu o tom mluvit s ministerstvem sportu, s Ruským olympijským výborem a s Vladimirem Vladimirovičem Putinem. Jsem nekonfliktní člověk. Ale když mě vyhánějí...“ Bral si Pljuščenko současnou situaci velmi osobně. Stížnosti na nejvyšších místech mu jistě mohou pomoci, ale zda budou soutěže následně posuzovány podle jeho představ, to už nelze predikovat.