Koller slavil padesátiny: Pořádně to roztočil! Víno, ženy, zpěv a tanec

Junák ze Smetanovy Lhoty nikdy nebyl palácový typ, ovšem oslava padesátin fotbalového velikána patří do parádního prostředí. Do slavného biografu Lucerna.

S pětapadesáti góly nejlepší střelec historie nároďáku Jan Koller tam pozval své kámoše a fanoušky. Z pódia jim vyprávěl kouzelný příběh své báječné kariéry.

Vybouřit se

„V pátek si dáme pivo. Těším se na vás,“ zval na mejdan milovník zlatavého moku »Dino« za vstupenky v relacích od 690 do 990 korun. Předehru obří akce Noc s legendou si obr Jan odehrál pohodovou večeří s půvabnou přítelkyní Zuzanou a povídal: „Padesátiny jsou milník, ale já nejsem nějaký bilanční typ. Spíš se snažím dívat dopředu a těším se na to, co mě bude čekat. Jedu si pořád ten svůj život. Snažím se hodně sportovat, abych se vybouřil a pak byl doma v klidu. Hlavně se nestresovat a být zdravý.“

Sportuje fakt hodně. Válí hokej, padel tenis a malý fotbal na Hanspaulce. „Bolí mě kolena, ale tam mě to baví. Hrajeme tam všichni v mém věku. Tam je to v pohodě a hlavně na menším hřišti,“ usmál se sympaťák Jan Koller.

A co vlastně oslavenec dostal k narozeninám? Od exfotbalisty Pavla Kuky obdržel víno. Mimo jiné si střihl tanec se svou půvabnou partnerkou Zuzanou tanec. Ale jen u toho to nezůstalo. Koller také zapojil hlasivky, když si dal duet společně se zpěvákem Petrem Kolářem. Šlo tedy vidět, že si Koller své narozeniny opravdu užil.