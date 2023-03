Comeback Strýcové: Jsem jak urvanej vagón! Dva tréninky na narozeniny

Tenistka Barbora Strýcová usilovně pracuje na svém krátkodobém návratu k tenisu, jímž se chce rozloučit s báječnou kariérou. Do jejího prvního turnaje v Madridu zbývá už jen necelý měsíc a nemůže se dočkat. „Krosit forhendy je fajn, ale já už tam chci cítit to napětí,“ usmívá se Strýcová.

Stará se o svého osmnáctiměsíčního syna Vincenta a zároveň dře, aby její letošní comeback stál za to. Barbora Strýcová kromě toho moc nestíhá, ale pár dní po svých narozeninách objevila se na oslavě třicetiletého výročí působení automobilky Toyota v Česku.

Jak jste oslavila narozeniny?

„Oslavila jsem je trošičku tréninkově. Měla jsem zrovna hlídání, tak jsem je využila na dva tréninky. A pak jsem to oslavila tak, že jsem byla na večeři.“

Jak probíhá příprava?

„Probíhá, jak může. Já jsem se rozhodla, že nechci mít paní na hlídání. Za prvé chci být co nejvíc s malým a i malý nechce mít chůvu. Takže to dělám tak, že když jsou babičky k dispozici, a ony jsou dost často, tak to využiju na trénink. Většinou to vyjde na dva až tři tréninky týdně plus nějaká kondiční příprava.“

První turnaj vás čeká koncem dubna v Madridu, budete nervozní?

„Budu… Dva roky nehrát je hrozně dlouhá doba na to, abych věděla, jak se to posunulo dopředu. Já vůbec nevím, co mě čeká.“

Jak to všechno zvládáte?

„Není to vůbec jednoduchý, vám musím říct… (směje se) Vypadám teď momentálně jako urvanej vagón, ale je to hezký.“

Kdy se vám vrátila chuť zase hrát? Jednu dobu jste si prý při pohledu na někoho, kdo běhá, říkala, proč to ten blázen dělá…

(smích) „To je pravda… Akorát já jsem vzadu v hlavě měla, že se chci vrátit, ve smyslu, že to chci uzavřít sama v sobě. Protože jsem skončila v tom největším covidu, protože jsem otěhotněla. Zlomilo se to asi v průběhu minulého roku. Uvědomila jsem si, že kdybych se nikdy nevrátila, že mi to tam pořád bude strašit. A jelikož se chci vrátit fit, snažím se na sobě docela pracovat.“

Jaké partie na těle teď nejvíc cítíte?

„Já jsem už minulý rok celkem dost běhala, to mi hrozně moc pomohlo ve smyslu, že mě úplně nebolí kyčle a kolena. Ale musím říct, že moje těla docela dobře drží. Cítím celé tělo, ale ne tak, že bych druhý den nemohla jít zase trénovat. Jsem z toho dost překvapená. Co se změnilo po porodu, je to, že si uvědomuju, že na kurtě asi nechci strávit tři, čtyři hodiny, ale chci odmakat hodinu a půl a pak se věnovat malému. Ta kvalita tam je asi trošičku větší než ta kvantita.“

Můžete teď říct, co vám na tenisu nejvíc chybělo?

„Vím to úplně přesně. To je ten adrenalin, taková ta soutěživost. Když chodím hrát, chci hrát jenom tréninkové gemy. Krosit forhendy je fajn, ale já už tam chci cítit to napětí. To mi chybělo a těším se na to. Ale upozorňuju, že můžu být úplně šílená. Snad ne, ale může se to stát.“

Jak váš tenisový návrat vnímá Vincent?

„V šesti měsících dostal první raketu a už má dvě. On už moc dobře ví, co je tenis, a už moc dobře ví, co je forhend. Byl se mnou už na pár trénincích, ale ono to moc dobře nejde, protože když vidí mámu, chce pořád chodit za mnou. Ale není to tak, že by mě tahal, že jdeme pryč. Jeho baví kutálet míče, jsem dost ráda, doufám, že mu to vydrží. To je taky jeden důvod, proč jsem se vrátila. Chci, aby mě viděl hrát. A chci, aby mě viděl hrát ve Wimbledonu, protože je to pro mě nějakým způsobem důležité.“

Dřív jste byla na kurtu občas divočejší, bude to teď jiné?

„Vím, co myslíte… (smích) Myslím, že to asi bude jiné. Venku mě čeká něco, co je nejdůležitější na celém světě, takže to asi nebudu tak hrotit. Ale bůh ví. Třeba mě atmosféra vtáhne zase, že někdy se vzteknu…“

VRCHOLY SEZONY BARBORY STRÝCOVÉ Madrid (25. dubna – 7. května) Řím (10. – 21. května) Wimbledon (3. – 16. července) Praha (31. července – 6. srpna) US Open (28. srpna – 10. září) Ostrava (2. – 8. října) – neoficiální termín