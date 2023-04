SESTŘIHY: Nečas udeřil v prodloužení! Vaněček vychytal výhru New Jersey

Český hokejový útočník Martin Nečas gólem v prodloužení rozhodl o vítězství Caroliny 3:2 nad Ottawou. David Kämpf, Ondřej Palát a Dominik Kubalík zaznamenali shodně jednu asistenci a radovali se z výher. Uspěli také gólmani. Vítek Vaněček 22 zákroky přispěl k vítězství New Jersey 5:1 nad Pittsburghem a Petr Mrázek zlikvidoval 33 střel Calgary při výhře Chicaga 4:3.

Nečas v čase 64:19 vlétl do útočného pásma, na ose hřiště převzal přihrávku Bradyho Skjeie a z prostoru mezi kruhy vystřelil Carolině třetí výhru za sebou. Český útočník rozhodl čtvrté prodloužení v sezoně a vládne v této statistice napříč celou NHL.

Kubalík asistoval u čtvrté branky Detroitu při výhře 5:0 na ledě Montrealu a zaznamenal 25. asistenci v ročníku. K nahrávkám přidal 20 branek a od osobního maxima z nováčkovské sezony 2019/2020 ho dělí jediný bod. Souboj dvou nejhorších týmů Atlantické divize rozhodl třemi body David Perron (2+1).

Až do 47. minuty zápasu New Jersey s Pittsburghem dávali góly jenom Devils. Za stavu 5:0 ale výsledek korigoval Bryan Rust a připravil brankáře Vaněčka o čtvrté čisté konto v sezoně. New Jersey i díky výkonu českého brankáře drží v tabulce Východní konference třetí místo. Dvaadvacátý bod v sezoně zaznamenal Palát, jenž připravil úvodní branku utkání.

O čtyři body lepší je v dosavadním průběhu sezony Kämpf, jenž se v úterý podílel na jedné brance Toronta při výhře 4:2 nad Columbusem. Poctivý forvard si 26. bodem vyrovnal své osobní maximum z minulé sezony a má pět zápasů k tomu, aby ho vylepšil.

Gólman Petr Mrázek 33 zásahy zkomplikoval Calgary boj o play off. Chicago díky Mrázkovu spolehlivému výkonu vyhrálo 4:3 a protrhlo černou sérii osmi porážek v řadě. Calgary ztratilo po čtyřech zápasech a z devátého místa na osmý Winnipeg stále ztrácí dva body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:50. Kotkaniemi, 15:58. Skjei, 64:19. Nečas Hosté: 30:39. Giroux, 42:52. B. Tkachuk Sestavy Domácí: Raanta (Andersen) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Martinook (A), S. Aho II, Nečas – Noesen, Kotkaniemi, Puljujärvi – Drury, J. Staal (C), Fast – Stepan, Stastny, Jarvis. Hosté: Meriläinen (Talbot) – Sanderson, Zub, Brännström, Holden, Kleven, Bernard-Docker – B. Tkachuk (C), Stützle, Batherson (A) – DeBrincat, Greig, Giroux (A) – M. Joseph, Pinto, P. Brown – Kastelic, Watson. Rozhodčí Rank, Brenk – Apperson, Deschamps Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:58. Hamilton, 14:23. Mercer, 22:54. Meier, 39:26. Mercer, 42:52. Mercer Hosté: 46:14. Rust Sestavy Domácí: Vaněček (Blackwood) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Bahl – Mercer, Hischier (C), Tatar – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – J. Boqvist, Haula, Meier – Bastian, M. McLeod, Wood. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, P. Joseph, Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), Zucker – Granlund, Poehling, Heinen – Archibald, Carter, D. O'Connor. Rozhodčí F. L´Ecuyer, K. Nicholson – J. Marquis, R. Gibbons Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16 514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:55. Raymond, 10:09. Perron, 27:12. Luff, 38:20. Veleno, 47:26. Perron Sestavy Domácí: Primeau (Montembeault) – J. Barron, Matheson, Kovacevic, Edmundson (A), Wideman, Schueneman – Ylönen, Suzuki (C), Farrell – Gallagher (A), Evans, Hoffman – Armia, Drouin, Gurjanov – R. Pitlick, Tierney, Pezzetta. Hosté: Husso (Hellberg) – Seider, Walman, Chiarot (A), Edvinsson, Oesterle, Määttä – Perron (A), Larkin (C), Kubalík – Raymond, Copp, P. Suter – Chiasson, Veleno, Erne – Luff, Czarnik, Berggren. Rozhodčí Charron, Joannette – Murray, Cormier Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:10. Aston-Reese, 27:25. Kerfoot, 48:11. Aston-Reese, 58:57. Matthews Hosté: 12:22. Roslovic, 52:03. E. Robinson Sestavy Domácí: Woll (Samsonov) – Brodie, Rielly (A), Holl, McCabe, Liljegren, Giordano – Järnkrok, Matthews, Bunting – Marner (A), Tavares (C), W. Nylander – Lafferty, Kämpf, Aston-Reese – Kerfoot, Acciari, Abruzzese. Hosté: Greaves (Hutchinson) – M. Bjork, A. Boqvist, Peeke, Berni, Sweezey, Bayreuther – Marčenko, Jenner (C), J. Gaudreau (A) – Bemström, Roslovic, K. Johnson – L. Foudy, Kuraly (A), E. Robinson – McKown, Dunne, Luoto. Rozhodčí Chmielewski, Syvret – Kovachik, Shewchyk Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 597 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:47. Ekblad, 40:59. M. Tkachuk Hosté: 08:58. Cozens Sestavy Domácí: Lyon (Guzda) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart, E. Staal, Lomberg – G. Smith, Coli. White, Cousins. Hosté: Levi (Comrie) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Ljubuškin, Stillman – Tuch, Ta. Thompson, J. Skinner – Quinn, Cozens, Peterka – Jost, Mittelstadt, Greenway – Okposo (C), Krebs, Girgensons (A). Rozhodčí Skilliter, Furlatt – Gawryletz, MacPherson Stadion FLA Live Arena, Sunrise Návštěva 17 255 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:53. Kyrou, 25:04. T. Pitlick, 28:26. Faulk, 59:28. Toropčenko Hosté: 45:51. J. van Riemsdyk, 51:43. Frost Sestavy Domácí: Binnington (Žerenko) – Leddy, Parayko (A), Krug, Faulk (A), Rosén, Kessel – Saad, B. Schenn (A), Kyrou – Neighbours, Kapanen, Vrána – Blais, L. Brown, Leivo – Toropčenko, N. Walker, T. Pitlick. Hosté: Ersson (Hart) – Provorov, York, Sanheim, Ristolainen, Seeler, DeAngelo, Attard – Konecny, Frost, Tippett – Farabee, N. Cates, Allison – J. van Riemsdyk, Hayes, Deslauriers – Laughton (A), Lemieux. Rozhodčí Schlenker, Halkidis – Nansen, Kelly Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:50. Novak, 13:08. Novak, 63:30. Glass Hosté: 26:00. Pietrangelo, 33:39. Pietrangelo Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Fabbro, Stastney, Barrie (A), Gravel, C. Foote – Afanasjev, Glass, Tomasino – Sherwood, Novak, Evangelista – Sissons (A), Trenin, Asplund – Leonard, Jankowski, McCarron. Hosté: Quick (Brossoit) – Martinez (A), Pietrangelo (A), Hutton, Hague, McNabb, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – R. Smith (A), W. Karlsson, N. Roy – Dorofejev, Stephenson, Kessel – Howden, Blueger, Kolesar. Rozhodčí O'Rourke, Dwyer – Cherrey, Flemington Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 420 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:52. Toffoli, 31:44. Hanifin, 53:09. Backlund Hosté: 05:09. Athanasiou, 19:22. Khaira, 41:42. Athanasiou, 43:11. A. Wagner Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – R. Andersson, Weegar, C. Tanev, Hanifin, Stecher, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm (A), Mangiapane – Coleman, Backlund (A), Huberdeau (A) – Dubé, Kadri, N. Ritchie – Duehr, Lewis, Lučić. Hosté: Mrázek (Stalock) – S. Jones (A), C. Jones, Murphy (A), A. Vlasic, Mitchell, Tinordi – Athanasiou, J. Toews (C), L. Reichel – T. Raddysh, Dickinson, T. Johnson – R. Johnson, Entwistle, A. Wagner – Joe. Anderson, Khaira, Katchouk. Rozhodčí Hebert, Kozari – Galloway, Barton Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 137 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:31. E. Pettersson, 13:09. Beauvillier Hosté: 16:58. Gourde, 25:07. B. Tanev, 30:40. Eberle, 36:14. Schwartz, 59:00. Beniers Sestavy Domácí: Delia (Demko) – Burroughs, Q. Hughes, T. Myers, A. Hirose, Bear, Rathbone – Joshua, E. Pettersson, Kuzmenko – Boeser, J. Miller, Di Giuseppe – Garland, Aman, Beauvillier – Studnicka, Dries, McDonough. Hosté: Mar. Jones (Grubauer) – A. Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle, Beniers, McCann – Geekie, Wennberg, Schwartz – Frödén, Gourde, Tolvanen – Sprong, Donato, B. Tanev. Rozhodčí Stadion Rogers Arena, Vancouver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:55. Labanc, 45:50. Peterson, 47:11. Labanc Hosté: 04:29. J. Johnson, 06:24. Rodrigues, 37:54. MacKinnon, 63:13. MacKinnon Sestavy Domácí: Kähkönen (Reimer) – E. Karlsson, M. Vlasic, Benning, Ferraro (A), Thrun, Šimek, MacDonald – Labanc, Hertl (A), Peterson – Guščin, Couture (C), Bordeleau – Zetterlund, Sturm, Gregor – J. Svečnikov, Lorentz. Hosté: Georgijev (J. Johansson) – MacDermid, D. Toews (A), Byram, Girard, E. Johnson, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Rodrigues – Ničuškin, Compher, Newhook – Nieto, Eller, Malgin – L. O'Connor, Meyers, Cogliano. Rozhodčí Lee, Sandlak – Knorr, Johnson Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 11 067 diváků