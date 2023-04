Vaněček jako Brodeur, chválí ho šéf i legenda: Pozvedl tým, přinesl stabilitu

Čtyři rány elitního beka Krise Letanga. Tři granáty Sidney Crosbyho. Dvě mordy Jevgenije Malkina. Vítek Vaněček tyhle velikány vymazal. Nestačil jen na jediný pokus z hole Bryana Rusta. Zbylých 22 střel kryl.

„Odehráli jsme skvělý zápas. Ofenzivně i defenzivně precizně. V první třetině jsme dali dva góly, pak jsme hru diktovali. Pittsburgh bojuje o play off, my hrajeme o první místo v divizi. Máme pořád velké odhodlání,“ povídal Vaněček po výhře 5:1 nad Penguins.

„Vítek odchytal skvělý zápas, předvedl několik klíčových zákroků, které ovlivnily utkání. Když jsme udělali chybu a nechali Pens nadechnout, on je okamžitě zabil. Před play off se dostává do dobré formy, tohle od něj potřebujeme,“ chválil českého brankáře kouč Lindy Ruff.

Pro Vaněčka šlo o 31. vítězství v sezoně. Od dob Martina Brodeura se takhle daleko v brance Devils nikdo nedostal. Brodeur to svedl naposledy v sezoně 2011/12. V play off pak New Jersey dotáhl až do finále. Až doteď byl jediným brankářem v historii klubu, který se na třicítku výher v ročníku dostal. Vaněček je druhý.

„Přinesl stabilitu, chytá opravdu výborně. Tohle Devils potřebovali a Vaněček to zvládl. Obecně je to pro klub zatím skvělá sezona. Snad tahle jízda bude pokračovat i ve Stanley Cupu. Pro fanoušky a všechny lidi v klubu je to ale skvělé. Konečně jsme zase tam, kde patříme,“ raduje se Brodeur v rozhovoru pro web NJ.com.

S tím, že Vaněček přinesl stabilitu, se legenda trefila. Vždyť v minulé sezoně brankovištěm Ďáblů prošlo celkem SEDM brankářů! Jediný se navíc dostal v úspěšnosti zákroků alespoň na devadesát procent (Jonathan Bernier). Jinak to byla velká bída. V posledních pěti ročnících patřili gólmani New Jersey vždy k těm nejhorším. Teď to však neplatí.

„Splnil naše očekávání,“ přidává pro The Athletic generální manažer klubu Tom Fitzgerald. „Za Vítka jsme obětovali několik draftových picků, ale rozhodně toho nelitujeme. Pozvedl nás. Máme radost, že jsme se s ním dohodli na nové tříleté smlouvě. Nikdy předtím neodchytal v sezoně tolik zápasů. Byli jsme zvědaví, jak to zvládne. A víte co? Jde mu to skvěle. Každý zápas bojuje, dává nám šanci vyhrát,“ doplňuje GM.

I díky Vaněčkovi zažívá úspěšná značka minulých dekád vzkříšení. „Devils potřebovali chlapa, který si vezme brankoviště do péče, a oni se nebudou muset bát. Budu upřímný, ve hře Jersey občas vidíme defenzivní výpadky a chyby. Vaněček vyniká v tom, že zvládne tým v pravou chvíli podržet, udělá velký zákrok. Moc se mi líbí jeho styl. Statisticky je někde uprostřed balíku gólmanů NHL, vsadím se však, že klub mnohem více zajímá číslo výher, které vychytal. Očekávání od Vaněčka nebyla největší, on je určitě předčil,“ hodnotí Čecha bývalý brankář NHL a dnes expert televizní stanice TSN Jamie McLennan.

Teď čeká Vaněčka nejtěžší šichta. Play off. Účast v něm už mají Devils nějakou dobu jistou. Poslední Stanley Cup New Jersey získalo přesně před dvaceti lety.