Šokující prohlášení ruské hvězdy Valijevové: Co říká na posun věkové hranice?

Mladičká ruská krasobruslařská hvězda pořádně překvapila všechny fanoušky svého sportu. Kamila Valijevová (16), která stále čelí podezření z dopingu před olympiádou v Pekingu, nečekaně podporuje zvyšování věkové hranice pro účast v dospělých soutěžích pod hlavičkou Mezinárodní bruslařská unie. Své stanovisko vysvětlila pro ruská média.

Sama soutěží mezi ženami již od čtrnácti let a zřejmě i proto tuší, jaká to má úskalí. I tak svou podporou zvyšování věkové hranice překvapila. „Stále chtějí ženské krasobruslení se skutečnými emocemi. A ve věku 15 let je to bez velké zkušenosti velmi těžké zprostředkovat. Ve věku 17 let jsi už něco zažil a pravděpodobně ano, je správné, že zvýšili věkovou hranici. Především v kontextu prodloužení kariéry bruslařů tak, aby v 17 letech nekončili, ale teprve začínali. Potom budou těšit diváky, rozhodčí, sebe i trenéry o to déle,“ citovala Komsomolskaja Pravda Valijevovou.

Nutno podotknout, že zvyšování má být postupné a vlastně přesně kopíruje věk jednoho z největších krasobruslařských talentů současnosti. I tak způsobilo její stanovisko překvapení a zdá se, že by sama ocenila o něco větší zkušenosti před vstupem mezi dospělé. Nyní je navíc díky zákazu pro ruské sportovce stále izolovaná a může se účastnit pouze domácích závodů.