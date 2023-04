Saúdy pobouřilo hrábnutí do rozkroku: Ronaldovi hrozí deportací!

Takové ohlasy asi nečekal! Když před pár měsíci Cristiano Ronaldo podepsal kontrakt v Al Nassr, Saúdové brali jako obrovskou poctu, že se legendární fotbalista rozhodl účinkovat v jejich lize. Chování, které před pár dny předvedl na trávníku ale někteří z nich stále nestrávili a karta se obrátila. Portugalce chtějí vyhodit ze země!

Jméno klubu Al Hilál asi do loňského prosince Cristiano Ronaldo ani neznal, teď na zápas s tímto celkem ale asi nezapomene. Fanoušci tohoto saúdskoarabského klubu se pokoušeli hvězdného fotbalistu rozhodit skandováním jména Lionela Messiho, který platí za jeho největšího rivala.

CR7 při odchodu z hřiště chování sokových příznivců zareagoval hrábnutím do rozkroku. V evropských poměrech by nad tím nejspíš maximálně diváci zavrtěli hlavou, ale muslimská země je kvůli tomuto gestu na nohou. Někteří Saúdové jsou tak pobouřeni, že by Ronalda nejraději vyhodili ze své země.

Ostatně, tamní právník Núf bin Ahmed už k tomu podniká první kroky. „Sport nesleduji. Ale i kdyby fanoušci Al Hilal vyprovokovali Ronalda, neuhlídal si reakci. Jeho chování je trestný čin veřejného zneučtení, které může vést k zatčení a deportaci, pokud se jedná o cizince,“ uvedl Ahmed, který se specializuje na mezinárodní právo a dokonce i spolupráci s OSN. „V této souvislosti podáme podnět na státní zastupitelství,“ dodal Ahmed.

Ronaldův tým se mezitím snaží průšvih hasit a jeho sahání mezi nohy omlouvají tím, že měla fotbalová legenda během duelu schytat ránu do genitálií. Nezbývá tedy než čekat, jestli tomuto argumentu úřady uvěří a bude pro ně dostatečnou omluvou.