Toužil po Lize mistrů, skončil v Arábii. Nedůstojný konec nechtěného Ronalda

Mluvilo se o tom už během světového šampionátu, od pátku to má i oficiální punc. Cristiano Ronaldo se coby volný hráč upsal klubu Al-Nasr FC, smlouvu má do léta 2025 a podle zahraničních médií si ročně přijde na astronomických 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun). Úchvatnou kariéru ovšem končí v Saúdské Arábii, daleko od fotbalově nablýskané Evropy a Ligy mistrů. Až nedůstojně, chtělo by se říct…

Odejít na úplném vrcholu, to je výsada těch skutečně nejvyvolenějších. Cristiano Ronaldo se mezi ně téměř jistě nezařadí. Svou (zřejmě definitivně poslední) kapitolu úžasné kariéry totiž napíše v daleké Arábii.

„Toužím zažít novou fotbalovou ligu v jiné zemi. Vize Al-Nasru je velice inspirativní,“ nechal se Portugalec slyšet po podpisu lukrativní smlouvy.

Hezká slova, nelze ale odmyslet určitou pachuť, která se za nimi skrývá. Ronaldo dal totiž v listopadovém rozhovoru s novinářem Piersem Morganem, po jehož odvysílání prakticky na hodinu skončil v Manchesteru United, jasně najevo, že by rád pokračoval v některém z evropských účastníků Ligy mistrů.

K takovému svazku ovšem vždy potřebujete dvě strany. A ta klubová se nenašla. Jednotliví giganti v čele s Bayernem naopak sami od sebe začali do světa hlásit, že o Ronalda zájem nemají. Neujal se ani tah, kdy se hvězdný útočník po mistrovství krátce připravoval v tréninkovém komplexu Realu Madrid. Rovněž španělský gigant na tuhle vábničku neslyšel.

„Vycítil jsem, že by Cristiano rád zůstal v Evropě. Kluby na to ale evidentně neslyšely,“ podotkl někdejší vynikající obránce Gary Neville. „Je smutné, že už ho nebudeme mít tak na očích.“

Ronaldo za žádnou cenu s fotbalem končit nechtěl, proto vsadil na pragmatickou stránku věci. A zamířil tam, odkud se linula nejsilnější vůně peněz. V tomto směru totiž rodák z Madeiry krok zpět ani trochu nedělá. Vždyť si ročně přijde na astronomických 4,8 miliardy korun.

„Tohle je víc než zápis do historie. Tenhle přestup je nejen motivací pro náš klub k dosažení ještě větších úspěchů, ale motivuje i naši ligu, náš národ a budoucí generace, chlapce a dívky, aby byli co nejlepší,“ prohlásil prezident Al-Nasru Muslí Al Muammar, jenž do týmu láká i další velká jména. Spekuluje se o příchodech Maura Icardiho, Sergia Busquetse i Sergia Ramose .

I s ohledem na to, že Ronaldovi v únoru bude už 38 let, je velmi složitě představitelné, že by se po arabském dobrodružství ještě mohl vrátit do některého z předních celků na starém kontinentu.

„Je to pro něj smutný konec. Ronaldo rozhovorem s Piersem Morganem prakticky ukončil svou kariéru. A Messi vyhrál mistrovství světa,“ připomněl bývalý zadák Jamie Carragher, jak se za soumraku velkolepých kariér cesty dvou dlouholetých rivalů významně rozdělily.

Zatímco Messi je po triumfu s Argentinou skutečně na vrcholu a na jaře zaútočí s PSG na vysněný triumf v Lize mistrů, Ronaldo se bude realizovat daleko v Asii. Tak trochu stranou očí a zájmu fanoušků. Tedy v přímém rozporu s tím, na co byl po celou kariéru zvyklý… Kdepak, tohle odcházení rozhodně nelze označit za důstojné.