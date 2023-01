Ronaldo vs. PSG: varování pro Ramose i šrám od Navase. A miniduel vyhrál...

Premiérový start i góly na půdě Saúdské Arábie má za sebou Cristiano Ronaldo. Novopečená hvězda místní ligy v dresu jejího výběru změřila síly v přátelském klání s PSG. Duel měl hodně exhibiční nádech, ale rozhodně bavil. CR7 dal dva góly, jeho věčný soupeř z dob rivality Real vs. Barcelona Lionel Messi pálil jednou, ale slavil vítězství 5:4. Show nebyla k vidění jen na hřišti, ale i po skončení zápasu. Co všechno velká sláva v Rijádu s účastí dalších hvězd světového fotbalu přinesla?

Cristiano Ronaldo proměnil penaltu po té, co byl faulován brankářem Keylorem Navasem • Foto ČTK / AP / Hussein Malla

Lákavý nebyl jen souboj Ronaldo vs. Messi. Fanoušci Realu jistě sledovali i střety CR7 s bývalými parťáky z Madridu Sergiem Ramosem a Keylorem Navasem. Za PSG navíc naskočili i spoluhráči z portugalské reprezentace Vitinha, Renato Sanches, Nuno Mendes a Danilo Pereira. Ale zpátky k Navasovi a střetu s ním. A to doslova. Navas totiž v prvním poločase při výskoku a pokusu vyboxovat míč trefil portugalskou star. Ronaldovi zanechal pod okem malý šrám. Ten souboj přešel bez problému, protože se mu díky tomu naskytla příležitost skórovat z penalty. Tu zužitkoval a Ramose s Navasem pak pokořil ještě jednou.

Varování pro Ramose

Už před zápasem se hodně sledovalo, jak se Messi s Ronaldem pozdraví. Nešlo o nic velkého, ale kamery zachytily úsměvný moment právě s Ramosem. CR7 se se španělským stoperem objímal a přitom mu něco pošeptal do ucha. Ze záběrů je patrné, o co šlo, protože obránce PSG okamžitě s úsměvem vyndal naúšnici, na kterou předtím zapomněl. Na hřišti se pak logicky potkávali častěji, Ramosova chyba navíc Portugalcovi pomohla u gólu na 2:2. Po hlavičce do tyče totiž při pokusu o odkop stoper promáchl a Ronaldo nabídnutou šanci k dorážce využil.

VIDEO: Pozdrav s Ramosem v čase 0:24.