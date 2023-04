Ronaldova Georgina opět provokuje: Kráska v podprsence! Prožívají krizi ve vztahu?

Že se Georgina Rodriguezová (29), přítelkyně hvězdného fotbalisty Cristiana Ronalda (38), ráda ukazuje veřejnosti, je známý fakt. Nyní se opět vytasila se svými chloubami na sociální síti, kde provokuje hlubokým výstřihem. Nutno podotknout, že pánové mají CR7 co závidět! Snímky ale mohou zároveň znamenat také trable v ráji.

Nápadité boty, upnuté legíny a k tomu hruď, která se div nedere ven z podprsenky. Tak vypadají nejnovější snímky půvabné Georginy, která nabídla svým fanouškům mnohem víc než jen pohled do zákulisí.

Konkrétně se mohou příznivci pokochat pohledem na její prsa, kterými se pochlubila během natáčení neznámého projektu. Už je to navíc nějaký ten pátek, co se Georgina takhle odvázala. Pikantní fotky tak jen přiživily spekulace o krizi s Ronaldem.

Podle portugalské televize CMTV má totiž být legendární útočník unavený z životního stylu své partnerky, se kterou vychovává pět dětí. „Ronaldo není šťastný. Jedním z důvodů je fakt, že Georgina tráví čas neustále v nákupních centrech. Jen utrácí a utrácí. Navíc si myslí, že je na Ronaldově úrovni, to je to nejhorší,“ řekl v televizi novinář Daniel Nascimento. Navíc měla podle některých také ponižovat své kamarádky. Mají tak fotky v podprsence působit jako vábnička na potencionální nápadníky? To se dozvíme v následujících měsících.