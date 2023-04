Ronaldo pronajímá luxusní vilu: Bazén venku i vevnitř! Kolik stojí na měsíc?

Snili jste někdy o tom, že budete žít jako fotbalová hvězda? Nyní máte příležitost! Legendární Cristiano Ronaldo (38) se totiž rozhodl začít pronajímat své luxusní španělské sídlo v celkové hodnotě 132 milionů korun. Součástí je například posilovna, dva bazény nebo fotbalové hřiště. Rezidence je tak velká, že i jeho přítelkyně Georgina (29) s tím měla problém. Pokud si ale budete chtít žít stejně jako CR7, budete muset sáhnout hluboko do kapsy.

Bývalý útočník Realu Madrid žil ve vile po většinu času během svého angažmá ve Španělsku, než v roce 2018 přestoupil do Juventusu. A co v sídle vlastně najdete? Součástí je hned sedm ložnic, devět koupelen, vnitřní i vnější bazén nebo posilovna.

To ale není všechno! Venku čeká třeba relaxační zóna s lehátky a křesly, a dokonce i fotbalové hřiště, kde si mohou nájemci zkoušet Ronaldovy kousky. Na odkaz portugalského střelce lidé narazí i na obřím madlu u dveří, kde si Ronaldo nechal napsat své iniciály. Původně byl součástí honosné rezidence i nábytek na míru včetně postelí a pohovek, nicméně většinu toho prodala Ronaldova přítelkyně Georgina online.

Ztratila jsem se tam

Právě polovička vítěze Eura 2016 se v dokumentu od Netflixu svěřila s úsměvnou historkou. „Když jsem tam poprvé přišla, byla jsem ztracená,“ prozradila bývalá prodavačka luxusního oblečení. „Například jsem chtěla jít do kuchyně pro vodu a neměla jsem ponětí, kam mám jít. Někdy mi pak zabralo i půl hodiny, než jsem se vrátila zpět do obýváku. Odmala jsem bydlela v malých prostorech. Zvyknout si na vilu mi trvalo půl roku.“

Pokud si ale budete chtít vychutnat relax v madridském sídle, které se nachází v přepychové čtvrti La Finca, přijde vás to na pořádný balík. Podle webu Mundo Deportivo vysolíte za měsíc více než 230 tisíc korun! Co se týče Ronalda, není to jeho jediný palác.

Dva domy vlastní na Madeiře, jeden v Turíně, další v anglickém Cheshire a ve španělském městě Marbella. Momentálně si nechává postavit barák ve čtvrti Quinta da Marinha, která je vyhlášená skvostným výhledem na Atlantik a nachází se půl hodiny od hlavního města Portugalska Lisabonu. Míst na odpočinek tak má majitel pěti Zlatých míčů až dost.