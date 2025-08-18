Zimák ŽIVĚ: Hlinka Gretzky Cup, Zbořil do Vítkovic a příprava Tomáška na NHL
Ani toto pondělí od 11:30 nebude chybět tradiční Zimák ŽIVĚ, ve kterém hokejoví experti Miroslav Horák, Pavel Bárta a Jaroslav Bednář rozeberou neúspěch českých mladíků na Hlinka Gretzky Cupu, zhodnotí přesun Jakuba Zbořila z pardubického Dynama do Vítkovic a přiblíží i přípravu Davida Tomáška. Devětadvacetiletý útočník, který sezonu zahájí v kempu Edmonton Oilers, poskytl deníku Sport obsáhlý rozhovor před velkou výzvou kariéry.
Redaktoři Sportu s hráčským agentem v živém vysílání proberou i další aktuální témata a prostor bude i na Vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.
Zimák ŽIVĚ můžete sledovat také na YouTube.