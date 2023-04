Bývalého úspěšného lyžaře (†52) našli mrtvého: Smrt v cele!

Podivuhodný životní příběh dopsal svou poslední kapitolu. Americký lyžař Jeremy Nobis (†52), který se zúčastnil i olympiády, nečekaně zemřel minulý týden ve své vězeňské cele. Příčina smrti je prozatím nejasná.

Kdysi úspěšný lyžař zářil především během své mládežnické kariéry. Dvakrát se dokonce stal juniorským mistrem světa. V dospělosti bylo jeho nejlepším výsledkem sedmé místo v závodě Světového poháru v Adelbodenu. Zúčastnil se také olympijských her v norském Lillehammeru v roce 1994, kde obsadil v obřím slalomu devátou pozici. Velmi slušnou kariéru pak ukončil v roce 1996.

I nadále se ale věnoval své lásce. Lyžování naplňovalo vždy téměř všechen jeho čas a tak začal cestovat po světě jako freeskier. Kromě toho však začal sklouzávat nejen po zasněžených svazích, ale i po šikmé ploše.

Opakovaně se dostával do křížku se zákony. Podle serveru skinews.ch bylo jeho nejčastějším prohřeškem řízení pod vlivem alkoholu a měl hned několik nehod. Dokonce se pustil i do honičky s policií. Do vězení ho však přivedlo paradoxně až to, že se začátkem roku nedostavil k soudu. Krátce poté byl zatčen a 11. února nastoupil do věznice Cedar City. Tam také po více jak dvou měsících žaláře svou životní pouť zakončil.